„Demográfiai időzített bomba” – súlyos kockázatokra figyelmeztet a migrációkutató

A társadalomkutató a Cicero magazinnak adott interjúban bírálta a migránsok gyors honosítását. Álláspontja szerint az állampolgárság korai megadása automatikusan megnyitja az utat a tömeges családegyesítés előtt, miközben az állam minden eszközét elveszíti a migráció szabályozására – erről ír a Die Welt.

Az állam minden eszközét elveszíti a migráció szabályozására Fotó: AFP

Az állam minden eszközét elveszíti a migráció szabályozására

Mint fogalmazott, amint valaki német állampolgár lesz, megszűnik minden korlát a családtagok bevándorlása előtt. Ezzel a hatóságok lemondanak arról a lehetőségről, hogy a későbbi migrációs hullámokat még irányítani tudják. Koopmans szerint ez nem rövid távú probléma, hanem évtizedekre előre meghatározó folyamat.