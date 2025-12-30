Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

migrációNémetországTársadalomkutatóillegális bevándorlásdemográfiamigránscsaládegyesítés

„Demográfiai időzített bomba” – súlyos kockázatokra figyelmeztet a migrációkutató

Egyre több jel utal arra, hogy a nyugat-európai bevándorláspolitika hosszú távú következményeivel nem számolnak kellő súllyal a döntéshozók. Németországban a migránsok gyors állampolgársághoz juttatása nemcsak jogi, hanem komoly demográfiai kérdéseket is felvet – figyelmeztet Ruud Koopmans migrációkutató, aki szerint a jelenlegi gyakorlat egy később robbanó időzített bomba.

Sebők Barbara
2025. 12. 30. 13:26
„Demográfiai időzített bomba” – súlyos kockázatokra figyelmeztet a migrációkutató Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A társadalomkutató a Cicero magazinnak adott interjúban bírálta a migránsok gyors honosítását. Álláspontja szerint az állampolgárság korai megadása automatikusan megnyitja az utat a tömeges családegyesítés előtt, miközben az állam minden eszközét elveszíti a migráció szabályozására – erről ír a Die Welt.

Az állam minden eszközét elveszíti a migráció szabályozására
Az állam minden eszközét elveszíti a migráció szabályozására Fotó: AFP

Az állam minden eszközét elveszíti a migráció szabályozására

Mint fogalmazott, amint valaki német állampolgár lesz, megszűnik minden korlát a családtagok bevándorlása előtt. Ezzel a hatóságok lemondanak arról a lehetőségről, hogy a későbbi migrációs hullámokat még irányítani tudják. Koopmans szerint ez nem rövid távú probléma, hanem évtizedekre előre meghatározó folyamat. 

Véleménye szerint a gyors honosítás „demográfiai időzített bombának” tekinthető.

Németországban ugyan megszűnt az úgynevezett turbó-állampolgárság, amely három év után tette lehetővé az állampolgárság megszerzését, ám öt év elteltével továbbra is elérhető a honosítás. Ennek feltétele a jogszerű tartózkodás, az önálló megélhetés, megfelelő nyelvtudás, a liberális-demokratikus jogrend elfogadása, valamint a büntetlen előélet. Koopmans szerint azonban már ez az öt év is túl rövid. Felhívta a figyelmet arra, hogy 

Németországban jelenleg közel egymillió szíriai menekült él, és komolyan végig kellene gondolni, milyen hatással lesz ez az ország jövőjére.

Az érkezők között jelentős a férfiak aránya, akik gyakran hazájukban választanak maguknak feleséget. A kutató szerint ezekben a társadalmakban a házasság sokszor nem pusztán érzelmi kérdés, hanem gazdasági megállapodás is a családok között. 

Az Európába vezető út pedig komoly „csereeszközzé” válik, ami tovább növeli a migrációs nyomást.

Az érkezők között jelentős a férfiak aránya
Az érkezők között jelentős a férfiak aránya Fotó: AFP

Koopmans történelmi példákra is hivatkozott. Emlékeztetett arra, hogy a török és marokkói vendégmunkások esetében a toborzás 1973-as leállítása óta a közösség létszáma hatszorosára, hétszeresére nőtt. 

Ha ugyanez a folyamat érvényesül a szíriaiaknál is – márpedig szerinte nincs ok ennek ellenkezőjét feltételezni –, akkor fél évszázad múlva akár hétmillió szíriai vagy szíriai származású állampolgár élhet Németországban. 

Ebbe még nem számítanak bele az Afganisztánból vagy Irakból érkezők. A migrációkutató hangsúlyozta: a menekültvédelem célja az, hogy az emberek addig kapjanak védelmet, amíg annak oka fennáll. Szerinte a honosítást jóval későbbre kellene halasztani. Úgy véli, tíz év után már indokolt lehet a tartós perspektíva felkínálása, de öt év elteltével ezt helytelen lépésnek tartja. Koopmans figyelmeztetése szerint a most meghozott döntések következményeit nem a jelenlegi politikai ciklusokban, hanem évtizedek múlva fogja megfizetni Németország.

Borítókép: Migránsok Németországban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu