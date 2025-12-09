Giorgia Melonival egyeztetett Volodimir Zelenszkij

A Giorgia Meloni és Zelenszkij közötti találkozó másfél órán át tartott a Chigi-kormánypalotában.

Volodimir Zelenszkij és Giorgia Meloni. Fotó: AFP

A helyszínre tartva az ukrán elnök többek között az Il Messaggero római napilap újságírójának úgy nyilatkozott, hogy mindig készen áll a választásokra. Volodimir Zelenszkij ezzel az amerikai elnök, Donald Trump bírálatára reagált, aki korábban úgy vélte, hogy

az ukrán elnök a békemegállapodás halogatásával az ukrajnai választásokat akarja távolabbi időpontra tolni.

Ezzel egy időben Volodimir Zelenszkij a közösségi oldalain bejelentette, hogy Ukrajna és Európa javaslatai az Oroszországgal való békemegállapodásról készen állnak, és elküldik őket az Egyesült Államoknak.

I met with the President of the Council of Ministers of Italy, @GiorgiaMeloni, in Rome. We had an excellent and very substantive discussion on all aspects of the diplomatic situation. We appreciate Italy’s active role in generating practical ideas and defining steps to bring… pic.twitter.com/m0tZGYFJUa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2025

A kormánypalotából távozása után Zelenszkij ismét a közösségi oldalain számolt be a Melonival tartott megbeszélésről. Köszönetét fejezte ki Olaszország állandó támogatásáért és a Giorgia Melonival egyeztetett energetikai csomagért, amelynek részletei egyelőre nem ismertek.

A közösségi oldalán számolt be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is az olasz kollégájával, Antonio Tajanival folytatott megbeszélésről. Szibiha bejegyzése szerint az orosz támadások után a harctéren és az energiaellátásban kialakult nehéz helyzetről beszéltek.

Borítókép: Giorgia Meloni és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)