Havas Henrik is a sorkatonaság visszaállítása mellett áll

– Támogatom a sorkatonaság visszaállítását – jelentette ki Havas Henrik a közösségi oldalán. Bár a baloldali publicista azt is jelezte, hogy csak bizonyos feltételek mellett. A feltételei elárulása helyett azonban csak egy visszaemlékezést osztott meg a közönségével. A honvédségre való visszaemlékezését olvasva bárkinek úgy tűnhet, hogy Havas a mai napig lelkesedik a fiatal férfiak társadalomból való kiszakítása iránt, még, ha ez csak néhány hónapig, vagy évig tart is.

A baloldali publicista a számára érezhetően kellemes emlékeket őrző történet mellé egy erős állítást is megfogalmazott: „akinek annak idején volt pofája hamis, kamu orvosi papírokkal felmentetni magát, az nagy biztonsággal képes volt más galádságokra is”.

A sorkatonaság visszavezetéséről Magyar Péter embere, Ruszin-Szendi Romulusz beszél egyre többet. A magyar kormány tartalékos rendszert működtet, nem tervezik a sorkatonaság visszavezetését.