Havas Henrik aljas módon támadt Orbánékra, Magyar Péter mégsem fog neki örülni

Ilyen figura Havas Henrik is, aki a füttyös Juhász Péter podcastjében a következőt mondta, miután kijelentette, hogy természetesen annak ellenére, hogy nem ismeri ki magát rajta, Magyar Péterre fog szavazni:

„Nem nézem ki ebből a tróger társaságból, hogy alkotmányos keretek közt átadnák a hatalmat.”

Havas Orbán-gyűlölete eddig is köztudott volt. Időről időre fellobban benne a löttyös indulat, és elgurul a gyógyszere. Most is csak a jól ismert baloldali mantrát köhögte fel. Azonban érdemes azon egy pillanatra elidőzni, hogy még ő is azt mondta Magyar Péterre, hogy nem ismeri ki magát rajta.