Havas Henrik aljas módon támadt Orbánékra, Magyar Péter mégsem fog neki örülni

A sorozatos kudarcok után a baloldali tábor összezárt Magyar Péter mögött. A feketeövesek, Kéri László, Horn Gábor és az egész balos influenszervilág nem akarja látni a valóságot. Annyira elvakítja őket a kormány iránti gyűlölet, hogy a vágyuk által vezérelt virtuális valóságot vetítik ki az emberekre.
Ilyen figura Havas Henrik is, aki a füttyös Juhász Péter podcastjében a következőt mondta, miután kijelentette, hogy természetesen annak ellenére, hogy nem ismeri ki magát rajta, Magyar Péterre fog szavazni:
„Nem nézem ki ebből a tróger társaságból, hogy alkotmányos keretek közt átadnák a hatalmat.”
Havas Orbán-gyűlölete eddig is köztudott volt. Időről időre fellobban benne a löttyös indulat, és elgurul a gyógyszere. Most is csak a jól ismert baloldali mantrát köhögte fel. Azonban érdemes azon egy pillanatra elidőzni, hogy még ő is azt mondta Magyar Péterre, hogy nem ismeri ki magát rajta.
Ezeknek a szavaknak nem fog örülni a zsebmessiás. Ebből a kis részletből is kiderül ugyanis, hogy gyakorlatilag miként gondolkodik egy elvakult Magyar Péter-szavazó. Tök mindegy neki, hogy mi lesz az országgal, csak ne Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt.
Szerencsére nem ezek az emberek fogják eldönteni a 2026-os választást. A józanul gondolkodó magyar emberek pontosan látják, hogy ki is valójában Magyar Péter. A napvilágra került brutális megszorítócsomagjuk után pedig már nem is maradt kérdés, bedöntenék az egész országot és tönkretennék a magyarokat.
Az pedig, hogy Havas miket beszél, egyáltalán nem fontos, hiszen csak azt bizonyítja, hogy ezek ugyanazok, mint korábban, csak most éppen Magyar Péter mögé sorakoztak fel.
A lapok le lettek osztva.
Borítókép: Havas Henrik (Fotó: Képernyőkép)
