Brüsszelből kapta meg a selyemzsinórt Magyar Péter

Ahogy közeledünk a választás időpontjához egyre sűrűbben fognak közvélemény-kutatási adatok napvilágot látni. A Tisza Párt házi közvélemény-kutatói továbbra is vágyvezérelt adatokat közölnek, természetesen náluk a Tisza Párt vezet. Kényszerhelyzetben vannak ezek a cégek, mert tartani kell a lelket Magyar Péter szimpatizánsaiban, el kell hitetni velük, hogy van esély Orbán Viktor leváltására.
A nem tiszás kutatóintézetek viszont kivétel nélkül a Fidesz magabiztos előnyét jelzik.
Most azonban történt egy váratlan fordulat. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a következőt posztolta:
„Hoppá! A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt. Ez a trend a forint erősödésével összekötve egyértelművé teszi, hogy a magyar fizetőeszköz eddig is a kormánypárt döntéseinek pozitív visszhangja miatt erősödött.”
Bizony, ez nem várt fejlemény. Nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péter megkapta a selyemzsinórt, méghozzá Brüsszelből.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: Bodnár Boglárka)
