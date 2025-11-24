idezojelek
Poszt-trauma

Brüsszelből kapta meg a selyemzsinórt Magyar Péter

Nem várt fejlemény.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
PoliticoFideszBrüsszelbőlMagyar Péter 2025. 11. 24. 5:24
0

Ahogy közeledünk a választás időpontjához egyre sűrűbben fognak közvélemény-kutatási adatok napvilágot látni. A Tisza Párt házi közvélemény-kutatói továbbra is vágyvezérelt adatokat közölnek, természetesen náluk a Tisza Párt vezet. Kényszerhelyzetben vannak ezek a cégek, mert tartani kell a lelket Magyar Péter szimpatizánsaiban, el kell hitetni velük, hogy van esély Orbán Viktor leváltására.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A nem tiszás kutatóintézetek viszont kivétel nélkül a Fidesz magabiztos előnyét jelzik. 

Most azonban történt egy váratlan fordulat. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a következőt posztolta:

„Hoppá! A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt. Ez a trend a forint erősödésével összekötve egyértelművé teszi, hogy a magyar fizetőeszköz eddig is a kormánypárt döntéseinek pozitív visszhangja miatt erősödött.”

Bizony, ez nem várt fejlemény. Nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péter megkapta a selyemzsinórt, méghozzá Brüsszelből.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: Bodnár Boglárka)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

A globalista elit és az Európai Unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmagyar labdarúgó válogatott

Velünk van a baj, nem a magyar focival

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekbaloldal

Erőszakra dresszírozva

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu