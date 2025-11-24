Brüsszelből kapta meg a selyemzsinórt Magyar Péter

A nem tiszás kutatóintézetek viszont kivétel nélkül a Fidesz magabiztos előnyét jelzik.

Most azonban történt egy váratlan fordulat. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a következőt posztolta:

„Hoppá! A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt. Ez a trend a forint erősödésével összekötve egyértelművé teszi, hogy a magyar fizetőeszköz eddig is a kormánypárt döntéseinek pozitív visszhangja miatt erősödött.”