Orbán Viktor az ujja köré csavarta a teljes baloldalt, Magyar Péter köpni-nyelni nem tudott

Történelmi találkozóra került sor Washingtonban. A magyar miniszterelnök hatodik alkalommal találkozott Donald Trumppal. Az amerikai elnök Washingtonban a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort, ahol a megbeszélés előtti sajtótájékoztató során ismét dicsérte a magyar miniszterelnököt.
Orbán Viktor pedig hangsúlyozta: elérkezett az ideje egy új aranykornak Magyarország és az Egyesült Államok között. Hatalmas diplomáciai sikert ért el a magyar küldöttség, ami minden magyar ember életére pozitívan hat.
Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videót is megosztott, amelyben kiemelte:
A legfontosabb dolog, hogy a rezsicsökkentést sikerült megvédeni. Tehát továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár, ennek minden szükséges előföltételét megteremtettük, ami konkrétan azt jelenti, hogy a Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk. Nincs szankció, amely az onnan érkező ellátást Magyarországon korlátozná, vagy drágábbá tenné. Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség.
Természetesen a baloldali sajtó most nagy pánikban van, hiszen egy pozitív eseményt kell nekik negatív köntösbe bújtatni. Nagyon nehezen is megy ez nekik, mert a magyarok nem hülyék, pontosan látják, hogy mi szolgálja az ő érdeküket és mi nem.
Németh Balázs zseniálisan összegyűjtötte, hogy Magyar Péter cselédsajtója miket hordott össze már a történelmi léptékű találkozót megelőzően. Érdemes elolvasni, a rosszindulat, az irigység és a gyűlölet egyvelege ez.
A Fidesz-frakció szóvivője bejegyzésében felsorolta többek között a HVG, a 444 és a Telex címeit, amelyek Trumpot és Orbán Viktort is negatív színben tüntették fel:
- Trump a választási kudarctól félő Orbán utolsó reménysége (HVG)
- Orbán időért megy Washingtonba, amiért drágán megfizethet Magyarország (HVG)
- Nagy felhajtás, kevés eredmény: külföldi vezetők látogatásai Trump Fehér Házában (444)
- Orbánnak nagyon kellene a választások előtt Trump segítsége (444)
- Benyalni Trumpnak: a hízelgés lett a diplomáciai csodafegyver (HVG)
- Amerikai szenátorok szólították fel Orbánt a washingtoni találkozó előtt, hogy váljon le az orosz olajról (Telex)
Minden energiát bevetettek, hogy megpróbálják jelentékteleníteni a találkozót, lehülyézzék Trumpot, olyan képet fessenek Orbán Viktorról, mint aki kuncsorogni megy az amerikai fővárosba. Aztán este pofára estek – írta Németh Balázs.
Felhévizyt nagy büszkeség töltötte el, amikor látta, hogy hazánk miniszterelnökét és rajta keresztül az egész magyar népet ilyen nagy tisztelet övezi az Egyesült Államokban. Ki kell mondani, Orbán Viktor az ujja köré csavarta Magyar Pétert és a komplett baloldali sajtóját. Erre nincs és nem is lehet válaszuk. A hőzöngés, fröcsögés és a gyűlölködés maradt számukra osztályrészül. További jó vergődést!
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
