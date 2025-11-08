Aranyosi Péter megkapta a kegyelemdöfést, lecsapott rá a balosok rémálma

Wellor, a balosok rémálma ezúttal ő tűzte a céltáblájára. Új slágergyanús dalában, az Aranyosi (Sortűz mix) címűben megadta a kegyelemdöfést a nagyképű, erőszakos, pökhendi humoristának.

Íme néhány erős mondat az új dalból:

Ment a hűtlen nehéz testtel Miskolcról Kispestre

Tolonganak a tiszások az új stand-up estre

Szegény logopédusoknak ez nagy kudarcélmény

Már rájöhetett Fábry is, hogy nem vagy egy észlény

A gyűrű már nem a tiéd, nem lehetsz gizda

Ha Karinthy hallaná a poénjaid, maga vette volna vissza

Szerinted sortűz kéne, nem vagy részeg, se spicces

Anyádat is Orbánra küldenéd, számodra ölni vicces