Aranyosi Péter megkapta a kegyelemdöfést, lecsapott rá a balosok rémálma

A Tisza Párt szénája nem áll a legjobban az utóbbi hónapban. A sorozatos kudarcok, melléfogások, Ruszin-Szendi fegyveres baklövése, Tarr leleplező mondatai és a mostani adatbotrány jelentősen megtépázták Magyar Pétert és az egész vándorcirkuszát.
További Poszt-trauma híreink
Az sem véletlen, hogy a mai napig nem sikerült bemutatnia a jelöltjeit, hiszen valljuk be eddig minden figura, aki megjelent a színen, egytől egyig nagyon csúnyán leszerepelt. Tarr Zoltántól, Gerzsenyi Gabriellán és Kulja Andráson át egészen Ruszin-Szendi Romuluszig. Ha már a bukott, fegyvermániás tokatábornoknál járunk, érdemes megemlíteni hűséges cimboráját a humoristák netovábbját, a miskolci fenegyereket Aranyosi Pétert is.
További Poszt-trauma híreink
A Tisza- és erőszakimádó Aranyosi is nagymértékben hozzájárult Magyar pártjának mélyrepüléséhez. A humorista cigánygyűlölő, rasszista kijelentésekkel viccelődött a Partizánban, robbanómellényt kötözött volna az édesanyjára, csak hogy Orbánt likvidálja, úgy ünnepelte Ruszin-Szendi feltűnését a Tisza Pártban, hogy örömtáncot lejtett, hogy végre lesz ott valaki, aki majd alkalomadtán sortüzet tud vezényelni, és végül egészen a tettlegességig is elment, amikor összeszorított fogakkal, durván lökdöste a munkáját végző újságírót.
Friss hír, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 200 ezer forintos bírságot szabott ki a Partizánra, mert műsorukban roma származásúakról jogsértő kijelentések hangzottak el Aranyosi Pétertől.
További Poszt-trauma híreink
Wellor, a balosok rémálma ezúttal ő tűzte a céltáblájára. Új slágergyanús dalában, az Aranyosi (Sortűz mix) címűben megadta a kegyelemdöfést a nagyképű, erőszakos, pökhendi humoristának.
Íme néhány erős mondat az új dalból:
Ment a hűtlen nehéz testtel Miskolcról Kispestre
Tolonganak a tiszások az új stand-up estre
Szegény logopédusoknak ez nagy kudarcélmény
Már rájöhetett Fábry is, hogy nem vagy egy észlény
A gyűrű már nem a tiéd, nem lehetsz gizda
Ha Karinthy hallaná a poénjaid, maga vette volna vissza
Szerinted sortűz kéne, nem vagy részeg, se spicces
Anyádat is Orbánra küldenéd, számodra ölni vicces
(...)
A modorod elég gyökér, a stílusod nagyon brutál
Lehet, hogy tele a művház, de egy fél ország utál
Sokszor elborul az agyad, de te nem fogsz ráfázni
Kapsz egy antirasszista díjat, megvéd majd a Farkasházy
(...)
Önkritikának nyoma sincs, azt hiszed, mindent szabad
Pöffeszkedsz a színpadon, különbnek tartod magad
A tudásodra vágsz fel, de Nyíregyháza nem Oxford
De amúgy sincs arra jogod, hogy a riportert lebokszold
További Poszt-trauma híreink
Az új Wellor számot itt hallgathatják meg:
További Poszt-trauma híreink
A balosok rémálma, a népszerű netzenész ezzel a dalával rendesen sarokba állította Aranyosi Pétert, rávilágítva ezzel arra a tényre, hogy Magyar Péternek még a humoristákból is csak a legalja jutott.
Borítókép: Wellor új dalának Youtube-os borítóképe (Fotó: Képernyőkép/YouTube)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter elképesztő beismeréssel rántotta le a leplet a Tisza Pártról
Spontán öngyulladás lett az eredménye az internetes ámokfutásnak.
Innen lehet tudni, hogy Magyar Péter érzi a végét
Kiváló iskolát járt ki az elmúlt másfél évben, a szocialisták szokták elővenni az utolsó bevethető fegyverüket: mindig azzal vádaskodnak, amit ők csinálnak.
Fodor Gábor lesújtó véleményt mondott Magyar Péterről, ez mindent megváltoztathat
Nem várt pofon érkezett a Tisza Párt elnökének.
Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával
A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Szerbiában puccskísérlet zajlik
Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak
A Tisza Pártot meg kell büntetni
Besaraznák a nagy eszmét
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Az öt legjobb Liam Neeson-film – Schindler listája + videó
Steven Spielberg mesterműve nem szórakoztatni akar, hanem emlékeztetni és tanítani.
Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott
Ezt nem teszi zsebre.
Török Gábor nagyon csúnyán elszólta magát, hatalmas bajban van Magyar Péter
Egyrészt, másrészt.
A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka
Lehullt a függetlenség álarca.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter elképesztő beismeréssel rántotta le a leplet a Tisza Pártról
Spontán öngyulladás lett az eredménye az internetes ámokfutásnak.
Innen lehet tudni, hogy Magyar Péter érzi a végét
Kiváló iskolát járt ki az elmúlt másfél évben, a szocialisták szokták elővenni az utolsó bevethető fegyverüket: mindig azzal vádaskodnak, amit ők csinálnak.
Fodor Gábor lesújtó véleményt mondott Magyar Péterről, ez mindent megváltoztathat
Nem várt pofon érkezett a Tisza Párt elnökének.
Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával
A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.