Poszt-trauma

Aranyosi Péter megkapta a kegyelemdöfést, lecsapott rá a balosok rémálma

Sarokba lett állítva  Magyar Péter házi humoristája.

Aranyosi Péter 2025. 11. 08.

A Tisza Párt szénája nem áll a legjobban az utóbbi hónapban. A sorozatos kudarcok, melléfogások, Ruszin-Szendi fegyveres baklövése, Tarr leleplező mondatai és a mostani adatbotrány jelentősen megtépázták Magyar Pétert és az egész vándorcirkuszát. 

Aranyosi Péter, Magyar Péter
Aranyosi Péter Forrás: Képernyőkép

Az sem véletlen, hogy a mai napig nem sikerült bemutatnia a jelöltjeit, hiszen valljuk be eddig minden figura, aki megjelent a színen, egytől egyig nagyon csúnyán leszerepelt. Tarr Zoltántól, Gerzsenyi Gabriellán és Kulja Andráson át egészen Ruszin-Szendi Romuluszig. Ha már a bukott, fegyvermániás tokatábornoknál járunk, érdemes megemlíteni hűséges cimboráját a humoristák netovábbját, a miskolci fenegyereket Aranyosi Pétert is. 

A Tisza- és erőszakimádó Aranyosi is nagymértékben hozzájárult Magyar pártjának mélyrepüléséhez. A humorista cigánygyűlölő, rasszista kijelentésekkel viccelődött a Partizánban, robbanómellényt kötözött volna az édesanyjára, csak hogy Orbánt likvidálja, úgy ünnepelte Ruszin-Szendi feltűnését a Tisza Pártban, hogy örömtáncot lejtett, hogy végre lesz ott valaki, aki majd alkalomadtán sortüzet tud vezényelni, és végül egészen a tettlegességig is elment, amikor összeszorított fogakkal, durván lökdöste a munkáját végző újságírót.

Friss hír, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 200 ezer forintos bírságot szabott ki a Partizánra, mert műsorukban roma származásúakról jogsértő kijelentések hangzottak el Aranyosi Pétertől. 

Wellor, a balosok rémálma ezúttal ő tűzte a céltáblájára. Új slágergyanús dalában, az Aranyosi (Sortűz mix) címűben megadta a kegyelemdöfést a nagyképű, erőszakos, pökhendi humoristának.

Íme néhány erős mondat az új dalból:

Ment a hűtlen nehéz testtel Miskolcról Kispestre

Tolonganak a tiszások az új stand-up estre

Szegény logopédusoknak ez nagy kudarcélmény

Már rájöhetett Fábry is, hogy nem vagy egy észlény

A gyűrű már nem a tiéd, nem lehetsz gizda

Ha Karinthy hallaná a poénjaid, maga vette volna vissza

Szerinted sortűz kéne, nem vagy részeg, se spicces

Anyádat is Orbánra küldenéd, számodra ölni vicces

(...)

A modorod elég gyökér, a stílusod nagyon brutál

Lehet, hogy tele a művház, de egy fél ország utál

Sokszor elborul az agyad, de te nem fogsz ráfázni

Kapsz egy antirasszista díjat, megvéd majd a Farkasházy

(...)

Önkritikának nyoma sincs, azt hiszed, mindent szabad

Pöffeszkedsz a színpadon, különbnek tartod magad

A tudásodra vágsz fel, de Nyíregyháza nem Oxford

De amúgy sincs arra jogod, hogy a riportert lebokszold

Az új Wellor számot itt hallgathatják meg:

A balosok rémálma, a népszerű netzenész ezzel a dalával rendesen sarokba állította Aranyosi Pétert, rávilágítva ezzel arra a tényre, hogy Magyar Péternek még a humoristákból is csak a legalja jutott.

Borítókép: Wellor új dalának Youtube-os borítóképe (Fotó: Képernyőkép/YouTube)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

