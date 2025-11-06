Megbírságolták Gulyás Mártonékat az Aranyosi-interjú miatt

A roma származásúakra tett jogsértő kijelentésekkel összefüggésben szankcionálta a Partizánt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület emellett több médiaszolgáltatóra is bírságot szabott ki egy telekommunikációs cég reklámjának korhatár-besorolása miatt – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön.

Fotó: YouTube

A közlemény szerint

megsértette a közösséggel szembeni kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezést az Aranyosi Péter a Halálcsillagról, tankokról és a Fideszről című műsorszámban elhangzott, a roma származásúakra vonatkozó kijelentésekkel a Partizán közéleti-politikai YouTube-csatorna május 19-én.

Emiatt a Médiatanács kétszázezer forint bírságot szabott ki a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítványra a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezés mellett – tették hozzá.

Gulyás Márton nevetve hallgatta Aranyosi Péter rasszista poénjait a Partizánban

Tetvek, dakoták, sortűz és robbanómellény. Ezek nem egy szélsőséges politikai gyűlésen, hanem egy balliberális műsorban hangzottak el. Aranyosi Péter cigánygyűlölő, rasszista kijelentésekkel viccelődött a Partizánban, a műsorvezető, Gulyás Márton pedig nevetve asszisztált hozzá.

A humorista a Partizán műsorában elmesélte azt is, hogy Ruszin-Szendi Romulusznak írt egy sms-t, amelyben gratulált neki, hogy belépett a Tisza Pártba, mert végre lesz valaki, aki tud majd sortüzet vezényelni.

A Hír TV megkereste Gulyás Mártont, hogy megtudják: miért engedte a cigánygyűlölő megnyilvánulást. A szerkesztőség arra is kíváncsi volt, hogy Gulyás elhatárolódik-e a kijelentéstől. Azonban a baloldali aktivista a rövidebb utat választotta, és letette a telefont.

Több médiaszolgáltatót is megbírságoltak egy reklám hibás korhatár-besorolása miatt

Az egyik telekommunikációs cég május 8. és 31. között számos alkalommal közreadott reklámjának korhatár-besorolásával, valamint közzétételével összefüggésben több médiaszolgáltatót is szankcionált a testület.

A jogsértés miatt az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World médiaszolgáltatásokat érintően a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek 1,2 millió forint, a Life TV-t és Ozone TV-t működtető Media Vivantis Zrt.-nek kétszázezer forint, a Dikh TV-t üzemeltető Első Roma Média Műsorszolgáltató Kft.-nek pedig százezer forint bírságot kell fizetnie, emellett mindegyik médiaszolgáltatót a jogsértésekről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a Médiatanács.