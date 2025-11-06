MédiatanácsPartizánGulyás Mártonbírság

Megbírságolták Gulyás Mártonékat az Aranyosi-interjú miatt

A Partizán kétszázezer forintos bírságot kapott a roma származásúakról tett jogsértő kijelentések miatt – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 06. 10:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A roma származásúakra tett jogsértő kijelentésekkel összefüggésben szankcionálta a Partizánt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület emellett több médiaszolgáltatóra is bírságot szabott ki egy telekommunikációs cég reklámjának korhatár-besorolása miatt – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön.

Aranyosi Péter a Partizán műsorában
Fotó: YouTube

A közlemény szerint 

megsértette a közösséggel szembeni kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezést az Aranyosi Péter a Halálcsillagról, tankokról és a Fideszről című műsorszámban elhangzott, a roma származásúakra vonatkozó kijelentésekkel a Partizán közéleti-politikai YouTube-csatorna május 19-én.

Emiatt a Médiatanács kétszázezer forint bírságot szabott ki a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítványra a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezés mellett – tették hozzá.

Gulyás Márton nevetve hallgatta Aranyosi Péter rasszista poénjait a Partizánban

Tetvek, dakoták, sortűz és robbanómellény. Ezek nem egy szélsőséges politikai gyűlésen, hanem egy balliberális műsorban hangzottak el. Aranyosi Péter cigánygyűlölő, rasszista kijelentésekkel viccelődött a Partizánban, a műsorvezető, Gulyás Márton pedig nevetve asszisztált hozzá. 

A humorista a Partizán műsorában elmesélte azt is, hogy Ruszin-Szendi Romulusznak írt egy sms-t, amelyben gratulált neki, hogy belépett a Tisza Pártba, mert végre lesz valaki, aki tud majd sortüzet vezényelni.

A Hír TV megkereste Gulyás Mártont, hogy megtudják: miért engedte a cigánygyűlölő megnyilvánulást. A szerkesztőség arra is kíváncsi volt, hogy Gulyás elhatárolódik-e a kijelentéstől. Azonban a baloldali aktivista a rövidebb utat választotta, és letette a telefont.

Több médiaszolgáltatót is megbírságoltak egy reklám hibás korhatár-besorolása miatt

Az egyik telekommunikációs cég május 8. és 31. között számos alkalommal közreadott reklámjának korhatár-besorolásával, valamint közzétételével összefüggésben több médiaszolgáltatót is szankcionált a testület.

A jogsértés miatt az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World médiaszolgáltatásokat érintően a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek 1,2 millió forint, a Life TV-t és Ozone TV-t működtető Media Vivantis Zrt.-nek kétszázezer forint, a Dikh TV-t üzemeltető Első Roma Média Műsorszolgáltató Kft.-nek pedig százezer forint bírságot kell fizetnie, emellett mindegyik médiaszolgáltatót a jogsértésekről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a Médiatanács.

A sátoraljaújhelyi Zemplén FM 104,9 állandó megnevezésű rádió megsértette a szerződéses vállalásait azáltal, hogy az augusztus 1–7-i műsorhetén nem tett közzé a hatósági szerződésében rögzítetteknek megfelelő mennyiségű helyi közéleti műsorszámot.

A mulasztás miatt a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóra húszezer forint bírságot rótt ki a testület, valamint a jogsértésről szóló közlemény közzétételére is kötelezte – írták.

Két rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárásban is eredményt hirdetett a médiatanács: az Esztergom 107,5 MHz használatának jogát az egyedüli érvényes ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. nyerte el; a Sátoraljaújhely 100,0 MHz használatára indított pályázati eljárás nyertese pedig a jelenlegi médiaszolgáltató, az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. lett.

A Médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.

Borítókép: Gulyás Márton a Partizánban (Forrás: YouTube)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu