Így vizionált sortüzet Aranyosi Péter, ez a tiszás „szeretetország”

A Fidesz frakcióvezetője egy olyan videót osztott meg, amelyen a Puzsér Róbert által szervezett „megbékélésmenetként” beharangozott demonstráción Radics Péter influenszer a felszólalásában trágár szavakkal illette a Fideszt.

Aranyosi Péter humorista pedig Gulyás Márton műsorában arról beszélt, hogy Orbán Viktor lop, valamint azért örül annak, hogy Ruszin-Szendi Romulusz belépett a Tisza Pártba, mert végre valaki ott tud sortüzet vezényelni. Emlékezetes, erről akarta kérdezni Aranyosit a Pesti Srácok riportere is, amikor a humorista bedühödött és agresszívan ellökte magától az újságírót.

Ez a tiszás „szeretetország” – jegyzete meg Kocsis Máté.