Magyar PéterHankó Balázsmigrációsgazdaság

Durva számok láttak napvilágot: így büntetné a Tisza Párt a magyar családokat

Óriási érvágás lenne a fiataloknak és az édesanyáknak, ha a Tisza Párt elvenné az szja-mentességet és a családi adókedvezményt, illetve alaposan megemelnék a személyi jövedelemadót – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter egy interjúban. A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány és Magyar Péterék között az a fő különbség, hogy a kormány minden eszközzel támogatja a családokat és a saját tulajdonhoz jutást, míg Brüsszel és az általa irányított Tisza Párt a migrációt erőlteti, és inkább az albérletben élőket támogatná, egyfajta függőségi rendszert kialakítva.

Munkatársunktól
Forrás: Vasárnap.hu2025. 10. 12. 22:17
A kormány célja, hogy három dolgozó édesanya kettő közül ne fizessen személyi jövedelemadót teljes életében, így ennek köszönhetően 2026-tól akár félmillió édesanya részesülhet szja-mentességben – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Vasárnap.hu-nak adott interjúban. Mint a tárcavezető hangsúlyozta, ez rendkívüli mértékű tehercsökkentést jelent a családoknak, mert a családoknál tartják a forrásokat, és hosszú távon is fenntarthatók.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

 

Magyar Péterék romba döntenék a gazdaságot is

Hankó Balázs arról is beszélt, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt sunyi módon visszavonná ezeket a támogatásokat, ami a családok jövője mellett a magyar gazdaság jövőjét is romba dönti. A családok támogatása gazdasági szempontból is racionális, hiszen a magyar gazdaságot élénkíti. Ha otthonteremtésre adnak támogatást, akkor nem csak a családoknak lesz szebb otthona és jobb körülményei, hanem a magyar gazdaságot is segítik. A Tisza Párt azonban nem a családokat akarja támogatni, hanem az illegális migrációt. 

Adót akarnak emelni, ami azt jelenti, hogy a 15 százalékos személyi jövedelemadót 22-33 százalékra emelnék. Ezenkívül el akarják venni a személyi jövedelemadó-mentességet és a családi adókedvezményt is, ami óriási érvágás lenne a fiataloknak és az édesanyáknak. 

– Most 300 ezer 25 év alatti fiatal részesül szja-mentességben, és az édesanyák esetében oda akarunk elérni, hogy három dolgozó édesanyából kettő szja-mentes legyen. 2026. január elsejétől félmillió édesanya lesz szja-mentes, 2029-től  egymillió édesanyának nem kell fizetnie személyi jövedelemadót élete végéig – emlékeztetett a miniszter.

 

Adóforradalom helyett sarc és migráció áradna a Tiszával

Hankó Balázs leszögezte: Európa legnagyobb adócsökkentési programját viszik végbe, családbarát adóforradalmat. A Tisza pedig nemcsak ezeket az adókedvezményeket venné el, hanem még pluszadókat is bevezetne. 

Egy 30 év alatti egygyermekes család jövőre havonta 129 ezer forinttal kap többet. Ezzel szemben a Tisza nem csak ezt veszi el, hanem még 166 ezer forint átlagos pluszadót is ráterhelne a családokra.

A 40 év alatti 2 gyermekes családoknál a január 1-től induló szja-mentességgel és a családi adókedvezmény duplával a kormány 189 ezer forint előrelépést kínál havonta, ám a Tisza nemcsak, hogy ezt nem adná meg, hanem még 226 ezer forintot el is venne. Háromgyerekesek esetében most október elsején indult el az szja-mentesség, a családi adókedvezmény duplájára nő jövő év január elsejétől, hiszen a második 50 százalék is elérhető lesz. 

– Tehát itt havi 307 ezer forinttal lépünk előre, mindeközben nemcsak ezt nem adná oda a Tisza, hanem 344 ezer forintot ráterhelne. Tehát egy háromgyerekes család esetében 650 ezer forint havi különbség van a két irány között

– részletezte a tárcavezető, hozzátéve, hogy a családok szemszögéből nézve ezt lehet látni a nemzeti kormány és a Brüsszel által vezetett Tisza Párt között. Amit az Orbán-kormány támogatásként ad, azt ők elvennék, és még ezen túl jól meg is sarcolnák a családokat, ezzel támogatva Brüsszel migrációs és háborús politikáját.

 

A Tisza az albérletet pártolja, a kormány a saját tulajdont

A miniszter leszögezte: 

az a fő különbség, hogy a kormány minden eszközzel támogatja a családokat és a saját tulajdonhoz jutást, míg Brüsszel és az általa irányított Tisza Párt a migrációt erőlteti, és inkább az albérletben élőket támogatná, egyfajta függőségi rendszert kialakítva. 

– Mi viszont a szuverén nemzet és családok sikerét segítjük elő. A nemzeti politikának a szuverén családi tulajdon és az ország függetlensége az alapja. Ezzel szemben Brüsszel és a hozzá kötődő Tisza Párt egy „albérletes”, függőségi rendszert képzel el, amely nem a családokat, hanem a migrációt helyezi előtérbe. Brüsszel a családtámogatások visszavonására és a piaci alapú lakásépítésekre koncentrál – fogalmazott Hankó Balázs.

Borítókép: Magyar Péter (b) és Tarr Zoltán, a Tisza Párt politikusai (Fotó: MTI)

