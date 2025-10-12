  • Magyar Nemzet
  Itt van az újabb felvétel! A tiszás gazdasági tervek szinte minden magyart sújtanának
Tisza PártgazdaságMagyar Péter

Itt van az újabb felvétel! A tiszás gazdasági tervek szinte minden magyart sújtanának

Ingatlanadó, sürgősségi egészségügyi illeték, alkohol es dohánytermékek adóinak emelése: ezek szerepelhetnek a Tisza Párt gazdasági programjában – írja a Tűzfalcsoport. A blog egy újabb felvételt mutatott be, amelyben Dálnoki Áron ecseteli a Tisza Párt terveit.

Forrás: Tűzfalcsoport2025. 10. 12. 14:45
Dalnoki Áron, Magyar Péter, stratégia
Fotó: Facebook
Újabb felvétel  került elő Dálnoki Árontól, ő a  hírhedt etyeki tiszás fórum másik főszereplője, Tarr Zoltán Tisza-alelnök mellett. A videó elején Dálnoki Áron már az elején bennfenteskedő stílusban arra utal, hogy tudomása van a készülő tiszás gazdasági tervekről, de nem beszélhet róla. A felvétel még  2025. május 15-én készült. A Tűzfalcsoport kiemeli, hogy  ez alapján a cseh és lengyel kormányfő (az előadás idején Pietr Fiala, Donald Tusk) terveit másolná a Tisza gazdaságpolitikáját illetően. 

Petr Fiala cseh miniszterelnök és koalíciós kormánya gazdasági programjának kulcselemei és célkitűzései az alábbiak voltak:

 az orosz energiáról leválás, társasági adókulcs 19 százalékról 21 százalékra emelése, a progresszív jövedelemadó korrekciója, az ingatlanadó magánszemélyekre vonatkozó “lényeges” megemelése, az alkohol, dohánytermékek adóinak emelése.

A Tűzfalcsoport cikkében felhívja a figyelmet: aki Csehországban sürgősségi orvosi, vagy fogorvosi ellátást vesz igénybe, 90 koronás egészségügyi illetéket kell fizetnie. Donald Tuskék szintén több lépést tettek az orosz energiaforrások felhasználásának csökkentése felé, 2025-től módosították az ingatlanadó szabályait: bővítik az “épületek” és “szerkezetek” definícióit, ebből fakadóan több típusú létesítmény válik adókötelessé.

Dálnoki Áron meglehetősen lesújtó képet fest a magyar munkaerőről, de beszél arról is, hogy a 

tagállami brandépítés kapcsán szerinte nemzeti finanszírozás nem is olyan fontos.

 Rendkívül degradáló módon beszél az akkumulátor-gyárakról. Amikor ezek a gyárak Magyarországra települtek, akkor még a Telex.hu is idézte Szlovákia volt miniszterelnökét a témában.

„Magyarország rakétaként száguld, Szlovákia úgy néz ki mellette, mint a szegény rokon” – posztolta közösségi oldalára 2022 augusztusában Igor Matovič, Szlovákia volt miniszterelnöke, aki a Telex akkori beszámolója szerint nincs egyedül az aggodalmával:

„a visegrádi országok kisebb-nagyobb erőbedobással mind versengenek az akkumulátoripari beruházásokért. Ebben a versenyben pedig egyelőre messze Magyarország áll a legjobban, ahol eddig nagyobb akkugyártási kapacitás kiépítését jelentették be, mint a másik három országban együttvéve.”

Dálnoki a későbbiek során még viccesnek találja a magyar fogyasztási rátát, és azt, hogy végül a bolgárok szerinte lenyomtak minket. Kritizálja a kormányzat azon politikáját is a tiszás szakértő, hogy szolidaritási hozzájárulást fizettetnek gazdag városokkal. Többször utal arra Dálnoki, hogy az európai mintákat kell megvalósítani.

A lakhatás kapcsán egy szenzációs ötletről beszél magántőke bevonásával, amely nem költségvetési finanszírozású, olyan szerinte van már. 

A korábbi hasonló ötletek kapcsán közgazdászok arra hívtak fel a figyelmet, hogy például a bérlakásprogram tekintetében a magántőke - különösen állami vagy önkormányzati garancia nélkül - nagyobb kiszolgáltatottságot teremthet a rászorulók számára.

Magyarország kapcsán az előadás vége felé Dálnoki arról beszél, hogy

 Montenegróhoz hasonlóan szerinte spontán euronizáció történhet,

 amely egy veszélyes modell és a szakirodalom alapján a monetáris politika hatékonyságának gyengülését vonhatja maga után.

Végezetül Dálnoki Áron azt ecseteli, hogy mivel szerinte nem teljesítjük jelenleg a konvergenciakritériumokat, messze estünk az eurótól, most az EU-ba se tudnánk belépni és egyébként az ilyen államok élősködőnek számítanak Dálnoki álláspontja szerint – zárta bejegyzését a Tűzfalcsoport.


Borítókép: Dálnoki Áron és Magyar Péter  (Fotó: Facebook)


 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

