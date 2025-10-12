Itt van az újabb felvétel! A tiszás gazdasági tervek szinte minden magyart sújtanának

Újabb felvétel került elő Dálnoki Árontól, ő a hírhedt etyeki tiszás fórum másik főszereplője, Tarr Zoltán Tisza-alelnök mellett. A videó elején Dálnoki Áron már az elején bennfenteskedő stílusban arra utal, hogy tudomása van a készülő tiszás gazdasági tervekről, de nem beszélhet róla. A felvétel még 2025. május 15-én készült. A Tűzfalcsoport kiemeli, hogy ez alapján a cseh és lengyel kormányfő (az előadás idején Pietr Fiala, Donald Tusk) terveit másolná a Tisza gazdaságpolitikáját illetően.

Petr Fiala cseh miniszterelnök és koalíciós kormánya gazdasági programjának kulcselemei és célkitűzései az alábbiak voltak:

az orosz energiáról leválás, társasági adókulcs 19 százalékról 21 százalékra emelése, a progresszív jövedelemadó korrekciója, az ingatlanadó magánszemélyekre vonatkozó “lényeges” megemelése, az alkohol, dohánytermékek adóinak emelése.

A Tűzfalcsoport cikkében felhívja a figyelmet: aki Csehországban sürgősségi orvosi, vagy fogorvosi ellátást vesz igénybe, 90 koronás egészségügyi illetéket kell fizetnie. Donald Tuskék szintén több lépést tettek az orosz energiaforrások felhasználásának csökkentése felé, 2025-től módosították az ingatlanadó szabályait: bővítik az “épületek” és “szerkezetek” definícióit, ebből fakadóan több típusú létesítmény válik adókötelessé.

Dálnoki Áron meglehetősen lesújtó képet fest a magyar munkaerőről, de beszél arról is, hogy a

tagállami brandépítés kapcsán szerinte nemzeti finanszírozás nem is olyan fontos.

Rendkívül degradáló módon beszél az akkumulátor-gyárakról. Amikor ezek a gyárak Magyarországra települtek, akkor még a Telex.hu is idézte Szlovákia volt miniszterelnökét a témában.

„Magyarország rakétaként száguld, Szlovákia úgy néz ki mellette, mint a szegény rokon” – posztolta közösségi oldalára 2022 augusztusában Igor Matovič, Szlovákia volt miniszterelnöke, aki a Telex akkori beszámolója szerint nincs egyedül az aggodalmával:

„a visegrádi országok kisebb-nagyobb erőbedobással mind versengenek az akkumulátoripari beruházásokért. Ebben a versenyben pedig egyelőre messze Magyarország áll a legjobban, ahol eddig nagyobb akkugyártási kapacitás kiépítését jelentették be, mint a másik három országban együttvéve.”