Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

Bod Péter ÁkosTisza-csomagfórumMagyar Péter

Tovább bővülhet a Tisza-csomag: túl alacsony a vállalatok adója, emelni kell

Bod Péter Ákos, a Tisza Párt közgazdásza és tanácsadója szerint a vállalatok adóterhelése még mindig alacsony, és ezen a területen további emelésre lenne szükség.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 10. 01. 9:30
Bod Péter Ákos, a Tisza Párt tanácsadó közgazdásza egy korábbi interjújában nemcsak a jövedelemadó-emelésről és a fiatalokat, valamint édesanyákat érintő kedvezmények felülvizsgálatáról, hanem Brüsszel migrációs terveinek végrehajtásáról, továbbá a társasági adó emeléséről is beszélt. Bod Péter Ákos nemrégiben nyilvánosan kifejtette azt is, hogy szerinte a vállalatok adóterhelése még mindig alacsony, és ezen a területen további emelésre lenne szükség – írja az Ellenpont.

Eger, 2023. szeptember 21. Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke beszédet mond a 61. Közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján, a gazdaságpolitikai kerekasztal-beszélgetésen Egerben 2023. szeptember 21-én. MTI/Komka Péter
Fotó: MTI/Komka Péter

Mindent összetéve azt gondolom, hogy a vállalatok adóterhelése még mindig nem nagyon nagy, és rögtön ebből az is következik – ha engem kérdez –, hogy ott azért van keresnivaló

– szólta el magát az adóemelési tervekről a Tisza tanácsadója. 

A Tisza Párt a társasági adóhoz is hozzányúlna 

Az adótervekről nemcsak Bod Péter Ákos nyilatkozott, hanem az Index is beszámolt hasonló elképzelésekről. A portál tiszás forrásokra hivatkozva írt a társasági adó több mint háromszorosára, 25 százalékra emeléséről, valamint a háromkulcsos nyereségadó bevezetéséről.

Raskó György mezőgazdasági tanácsadó a 24.hu-nak adott interjújában szintén azt sejtette, hogy a Tisza hozzányúlna a társasági adóhoz. 

Korábbi cikkeinkben már beszámoltunk a Tisza-csomag részleteiről, amelyek komoly megszorításokat tartalmaznak. A párt tervei között szerepel a progresszív, többkulcsos jövedelemadó bevezetése is. Dálnoki Áron mondta el a Tisza etyeki rendezvényén, hogy felelőtlenség az áfacsökkentés ígérgetése. 

Emellett Surányi György, a Tisza tanácsadója a rákosmenti fórumon jelezte: elképzelhető, a későbbiekben megkérdőjelezhetik a rezsicsökkentést, vagyis ennek eltörlése is napirendre kerülhet. Surányi György és Petschnig Mária Zita által szorgalmazott lépés az édesanyák adómentességének eltörlése is. 

 

Borítókép: Magyar Péter és a Tisza Párt adót emelne (Fotó: MW)

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

