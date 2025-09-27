idezojelek
Poszt-trauma

Új hangfelvétel került elő, Tarr Zoltán végleg porrá zúzta a Magyar Péter esélyeit

Kibújt a szög a zsákból.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar PéterbukásBrüsszelTarr ZoltánTisza Párt 2025. 09. 27. 6:05

Magyar Péter kommunikációja abban merült ki, mióta kikerült Tarr Zoltán etyeki beszéde, hogy megpróbálja elhitetni az emberekkel, hogy ők nem is akarnak adót emelni, csak egy kiragadott mondatot fúj fel a kormányközeli média. Tarr Zoltán nem is úgy gondolta, elferdítették a szavát s a többi.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter, Tarr Zoltán
Tarr Zoltán elszólta magát (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Most érkezett egy újabb felvétel, amin szintén Tarr Zoltán van, ezúttal egy újpesti fórumon beszélt. A Tisza Párt alelnöke gyakorlatilag ezzel a most napvilágot látott felvétellel porrá zúzta Magyar Péter kommunikációs trükkjét, amivel menteni akarta a menthetőt. 

Íme néhány mondat Tarrtól:

„Csomó mindent ki lehet találni, mindenről van értelme beszélgetni, a lényeg az, hogy addig a napra, arra a napra fókuszáljunk, és addig nem érdemes belemenni, őszintén azt kell mondjam, nem érdemes belemenni az igazán komoly ügyekbe, mert az egyetlen komoly ügy az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz.”

Nem semmi!

Azonban a legsúlyosabb kijelentés az EU-s pénzekkel kapcsolatban hangzott el Tarr Zoltán részéről az újpesti fórumon:

„Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.”

Tarr Zoltán újpesti kijelentéseiből egyértelműen látszik, hogy az etyeki elszólás – amikor azt mondta, hogy „először meg kell nyerni a választást, utána mindent lehet” – nem csupán egy szerencsétlen megfogalmazás volt, hanem a Tisza Párt következetesen képviselt politikáját tükrözi.

Ezek a mondatok egyértelműen bizonyítják, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt Brüsszel kottájából játszik. Értelmet nyert az a mondat is, amit Magyar Péter korábban elejtett, hogy egy kicsi szuverenitásról kell csak lemondanunk, és akkor keblére ölel majd minket az unió.

Kibújt a szög a zsákból, és már nem lehet visszatuszkolni, bármennyire is erőlködik Magyar Péter.

Vége van, Kicsi!

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbaloldal

A kölcsönös elrettentés fontossága

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekcsőd

Budapest: teljes csőd

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzetpolitika

Nemzetpolitika a megmaradásért

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

Becsicskulunk mi is, vagy merünk-e hazafiak lenni?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

Faggyas Sándor avatarja

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu