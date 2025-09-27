Új hangfelvétel került elő, Tarr Zoltán végleg porrá zúzta a Magyar Péter esélyeit

Most érkezett egy újabb felvétel, amin szintén Tarr Zoltán van, ezúttal egy újpesti fórumon beszélt. A Tisza Párt alelnöke gyakorlatilag ezzel a most napvilágot látott felvétellel porrá zúzta Magyar Péter kommunikációs trükkjét, amivel menteni akarta a menthetőt.

Íme néhány mondat Tarrtól:

„Csomó mindent ki lehet találni, mindenről van értelme beszélgetni, a lényeg az, hogy addig a napra, arra a napra fókuszáljunk, és addig nem érdemes belemenni, őszintén azt kell mondjam, nem érdemes belemenni az igazán komoly ügyekbe, mert az egyetlen komoly ügy az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz.”