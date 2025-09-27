Új hangfelvétel került elő, Tarr Zoltán végleg porrá zúzta a Magyar Péter esélyeit

Magyar Péter kommunikációja abban merült ki, mióta kikerült Tarr Zoltán etyeki beszéde, hogy megpróbálja elhitetni az emberekkel, hogy ők nem is akarnak adót emelni, csak egy kiragadott mondatot fúj fel a kormányközeli média. Tarr Zoltán nem is úgy gondolta, elferdítették a szavát s a többi.
Most érkezett egy újabb felvétel, amin szintén Tarr Zoltán van, ezúttal egy újpesti fórumon beszélt. A Tisza Párt alelnöke gyakorlatilag ezzel a most napvilágot látott felvétellel porrá zúzta Magyar Péter kommunikációs trükkjét, amivel menteni akarta a menthetőt.
Íme néhány mondat Tarrtól:
„Csomó mindent ki lehet találni, mindenről van értelme beszélgetni, a lényeg az, hogy addig a napra, arra a napra fókuszáljunk, és addig nem érdemes belemenni, őszintén azt kell mondjam, nem érdemes belemenni az igazán komoly ügyekbe, mert az egyetlen komoly ügy az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz.”
Nem semmi!
Azonban a legsúlyosabb kijelentés az EU-s pénzekkel kapcsolatban hangzott el Tarr Zoltán részéről az újpesti fórumon:
„Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.”
Tarr Zoltán újpesti kijelentéseiből egyértelműen látszik, hogy az etyeki elszólás – amikor azt mondta, hogy „először meg kell nyerni a választást, utána mindent lehet” – nem csupán egy szerencsétlen megfogalmazás volt, hanem a Tisza Párt következetesen képviselt politikáját tükrözi.
Ezek a mondatok egyértelműen bizonyítják, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt Brüsszel kottájából játszik. Értelmet nyert az a mondat is, amit Magyar Péter korábban elejtett, hogy egy kicsi szuverenitásról kell csak lemondanunk, és akkor keblére ölel majd minket az unió.
Kibújt a szög a zsákból, és már nem lehet visszatuszkolni, bármennyire is erőlködik Magyar Péter.
Vége van, Kicsi!
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)
