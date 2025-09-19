Hont András zseniálisan mattolta Magyar Pétert és az őt ájultan követő sleppet

Hont András nagyon keményen beszólt a Facebook-oldalán az általa csak Messiás úrnak nevezett Tisza-vezérnek. Azonban itt nem állt meg, és az őt vakon követő levitézlett politikusoknak és megmondóembereknek is fityiszt mutatott.
További Poszt-trauma híreink
A humorba ágyazott tűpontos bejegyzéseiről is ismert publicista egy zseniális posztban világított rá arra a valóban megmosolyogtató tényre, hogy miként mosdatják, mentegetik Magyar Pétert a szolgálatába szegődött figurák.
„(…) Fészbukorbán akar lenni valóságos javakkal, de annyira mégsem okos, mert elszólta magát. Ennyit a demokráciáról. Erre kik jönnek kimagyarázni? Akik félreálltak vagy üvöltöznek, hogy mások álljanak félre, hogy egyszer demokrácia legyen, jogállam meg többpártrendszer. Nem baj, hogy hülyét csináltok magatokból, de legalább önérzetesek ne legyetek hozzá. Ja, már azok sem vagytok. Akkor végtére is mindegy.”
További Poszt-trauma híreink
Hiába tagadja, hogy adóemelésre készül, Magyar Pétert ismét lebuktatta egy embere – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője Bod Péter Ákos balliberális közgazdász szavait idézte, aki szerint a megszorításokat igenis be kell majd vezetni és ennek kapcsán Magyar Péter bölcsen teszi, hogy hallgat.
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Szomorú, hogy itt tartunk.
Borítókép: Hont András (Fotó: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter ezt biztosan nem képes megtanulni Orbán Viktortól
Lehet egy halvány elképzelésünk, milyen volt a Tisza elnökének gyerekkori szobája.
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük
Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.
Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja
Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?
Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak
Az önök oktatási rendszere megbukott!
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza
Magyar Péter tartótisztjei követeléseire le fogja dózerolni a kerítést
Hosszú az út Boszniából
Potemkin-falut lát Weber
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került
Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.
Kunhalmi Ágnes ráborította az asztalt Magyar Péterre, nem fogta vissza magát
Foggal-körömmel küzd.
Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia
Vicces fickó.
Tarlós István elegáns taslit osztott ki Magyar Péternek
Hirtelen megvilágosodások nem léteznek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter ezt biztosan nem képes megtanulni Orbán Viktortól
Lehet egy halvány elképzelésünk, milyen volt a Tisza elnökének gyerekkori szobája.
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük
Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.
Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja
Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?
Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak
Az önök oktatási rendszere megbukott!