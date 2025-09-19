Rendkívüli

Poszt-trauma

Hont András zseniálisan mattolta Magyar Pétert és az őt ájultan követő sleppet

Vitriolos vélemény.

Csépányi Balázs
2025. 09. 19.

Hont András nagyon keményen beszólt a Facebook-oldalán az általa csak Messiás úrnak nevezett Tisza-vezérnek. Azonban itt nem állt meg, és az őt vakon követő levitézlett politikusoknak és megmondóembereknek is fityiszt mutatott. 

Hont András, Magyar Péter
 Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A humorba ágyazott tűpontos bejegyzéseiről is ismert publicista egy zseniális posztban világított rá arra a valóban megmosolyogtató tényre, hogy miként mosdatják, mentegetik Magyar Pétert a szolgálatába szegődött figurák.

„(…) Fészbukorbán akar lenni valóságos javakkal, de annyira mégsem okos, mert elszólta magát. Ennyit a demokráciáról. Erre kik jönnek kimagyarázni? Akik félreálltak vagy üvöltöznek, hogy mások álljanak félre, hogy egyszer demokrácia legyen, jogállam meg többpártrendszer. Nem baj, hogy hülyét csináltok magatokból, de legalább önérzetesek ne legyetek hozzá. Ja, már azok sem vagytok. Akkor végtére is mindegy.”

Hiába tagadja, hogy adóemelésre készül, Magyar Pétert ismét lebuktatta egy embere – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője Bod Péter Ákos balliberális közgazdász szavait idézte, aki szerint a megszorításokat igenis be kell majd vezetni és ennek kapcsán Magyar Péter bölcsen teszi, hogy hallgat.

Szomorú, hogy itt tartunk.

Borítókép: Hont András (Fotó: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

