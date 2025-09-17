Kunhalmi Ágnes ráborította az asztalt Magyar Péterre, nem fogta vissza magát

Ennek tudatában Kunhalmi foggal-körömmel küzd azért, hogy egyedüli ellenzéki jelölt legyen a körzetében. A mostani Index-interjúban gyakorlatilag ráborította az asztalt Magyar Péterre, olyan nagy hévvel bizonygatta a rátermettségét:

„Ha Magyar Péter szerint nincs kollektív felelősség a jobboldalon, akkor az ellenzéki és a baloldali politikusokat sem lehet egy kalap alá venni. Ha bárki, aki most szembefordul a Fidesszel, alakíthatja a jövőt, akkor miért kellene azoknak lemondaniuk erről, akik régóta harcolnak a rendszerrel szemben, és egyéni eredményeket is elértek?”