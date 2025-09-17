Kunhalmi Ágnes ráborította az asztalt Magyar Péterre, nem fogta vissza magát

Kunhalmi Ágnes az Indexnek adott egy interjút, amiben elmesélte, hogy ő milyen remek képviselő volt, ezért is választották meg egyéniben. A szocialisták stand-up humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás.
További Poszt-trauma híreink
Nagy a pánik.
Megy a helyezkedés az ellenzéki térfélen, hiszen az, úgymond, régi ellenzék megválasztott egyéni képviselői szeretnének újból győzni a saját körzetükben. Azonban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egyelőre elzárkózik mindenfajta egyeztetéstől és úgy gondolja, hogy a Tisza Párt eddig meg nem nevezett jelöltjei minden olyan körzetben is győzni tudnak majd, ahol a régi ellenzék jelöltjei is elindulnak. Tény és való, Kunhalminak van félnivalója, hiszen ha az ő körzetében a nyakába kap egy tiszás jelöltet, finoman szólva is bizonytalan a győzelme és akkor még a Fidesz jelöltjéről nem is beszéltünk.
További Poszt-trauma híreink
Ennek tudatában Kunhalmi foggal-körömmel küzd azért, hogy egyedüli ellenzéki jelölt legyen a körzetében. A mostani Index-interjúban gyakorlatilag ráborította az asztalt Magyar Péterre, olyan nagy hévvel bizonygatta a rátermettségét:
„Ha Magyar Péter szerint nincs kollektív felelősség a jobboldalon, akkor az ellenzéki és a baloldali politikusokat sem lehet egy kalap alá venni. Ha bárki, aki most szembefordul a Fidesszel, alakíthatja a jövőt, akkor miért kellene azoknak lemondaniuk erről, akik régóta harcolnak a rendszerrel szemben, és egyéni eredményeket is elértek?”
További Poszt-trauma híreink
Valahogy el szeretné érni az MSZP humorzsákja azt, hogy bekerüljön az új ellenzék köreibe. Ennek érdekében sok mindenre képes, hízeleg, pukedlizik, politikai násztáncot jár.
Várjuk a baloldali casting végeredményét. Nagy a tülekedés, de a java még csak most kezdődik.
Borítókép: Kunhalmi Ágnes (Fotó: Havran Zoltán)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter ezt biztosan nem képes megtanulni Orbán Viktortól
Lehet egy halvány elképzelésünk, milyen volt a Tisza elnökének gyerekkori szobája.
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük
Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.
Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja
Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?
Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak
Az önök oktatási rendszere megbukott!
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Hosszú az út Boszniából
Potemkin-falut lát Weber
A Fidesz győzelme az ország érdeke
Szeretetország?
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia
Vicces fickó.
Tarlós István elegáns taslit osztott ki Magyar Péternek
Hirtelen megvilágosodások nem léteznek.
Váratlan pofon érkezett Magyar Péternek Amerikából, kezdhet aggódni
Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt elnöke felett.
Magyar Péterre rájár a rúd, ezúttal a házi rapperét döngölte földbe a balosok rémálma
„Egy kicsit se zseni, mint Krúdy, ő a csürhe rappere: a Krúbi.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter ezt biztosan nem képes megtanulni Orbán Viktortól
Lehet egy halvány elképzelésünk, milyen volt a Tisza elnökének gyerekkori szobája.
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük
Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.
Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja
Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?
Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak
Az önök oktatási rendszere megbukott!