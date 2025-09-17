Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Poszt-trauma

Kunhalmi Ágnes ráborította az asztalt Magyar Péterre, nem fogta vissza magát

Foggal-körömmel küzd.

2025. 09. 17.

Kunhalmi Ágnes az Indexnek adott egy interjút, amiben elmesélte, hogy ő milyen remek képviselő volt, ezért is választották meg egyéniben. A szocialisták stand-up humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás. 

Kunhalmi Ágnes, Magyar Péter
 

Nagy a pánik. 

Megy a helyezkedés az ellenzéki térfélen, hiszen az, úgymond, régi ellenzék megválasztott egyéni képviselői szeretnének újból győzni a saját körzetükben. Azonban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egyelőre elzárkózik mindenfajta egyeztetéstől és úgy gondolja, hogy a Tisza Párt eddig meg nem nevezett jelöltjei minden olyan körzetben is győzni tudnak majd, ahol a régi ellenzék jelöltjei is elindulnak. Tény és való, Kunhalminak van félnivalója, hiszen ha az ő körzetében a nyakába kap egy tiszás jelöltet, finoman szólva is bizonytalan a győzelme és akkor még a Fidesz jelöltjéről nem is beszéltünk.

Ennek tudatában Kunhalmi foggal-körömmel küzd azért, hogy egyedüli ellenzéki jelölt legyen a körzetében. A mostani Index-interjúban gyakorlatilag ráborította az asztalt Magyar Péterre, olyan nagy hévvel bizonygatta a rátermettségét:

„Ha Magyar Péter szerint nincs kollektív felelősség a jobboldalon, akkor az ellenzéki és a baloldali politikusokat sem lehet egy kalap alá venni. Ha bárki, aki most szembefordul a Fidesszel, alakíthatja a jövőt, akkor miért kellene azoknak lemondaniuk erről, akik régóta harcolnak a rendszerrel szemben, és egyéni eredményeket is elértek?”

Valahogy el szeretné érni az MSZP humorzsákja azt, hogy bekerüljön az új ellenzék köreibe. Ennek érdekében sok mindenre képes, hízeleg, pukedlizik, politikai násztáncot jár. 

Várjuk a baloldali casting végeredményét. Nagy a tülekedés, de a java még csak most kezdődik.

Borítókép: Kunhalmi Ágnes (Fotó: Havran Zoltán)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

