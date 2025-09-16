Tarlós István elegáns taslit osztott ki Magyar Péternek

Az utóbbi hetekben nagyon sokan mondták már el a véleményüket Magyar Péterről. Természetesen a baloldal régi megmondóemberei pozitívan nyilatkoznak róla, bár még ők is sok esetben bizonytalanok a Tisza Párt elnökének megítéléséve kapcsolatban.
Például Tölgyessy Péter, vagy éppen Nagy Attila Tibor is megfogalmazta azt az egyébként rémisztő gondolatot, hogy nem lehet tudni igazán, mit akar Magyar Péter. A jobboldal értelemszerűen nagyon negatív véleményen van vele kapcsolatban, amit a Tisza Párt elnöke szinte minden megszólalásával alá is támaszt, igazol is. Szemrebbenés nélkül hazudik, csúsztat, agresszíven üvöltözik és folyamatosan hergeli a közönségét, ami nagy felelőtlenség, mert könnyen elszakadhat a cérna bárkiben, ami erőszakot szülhet.
Azonban volt valaki a jobboldalon, aki eddig nem nagyon mondta el a véleményét, nem nyilatkozott Magyar Péterről. Ő pedig Tarlós István, aki most a Ripostnak nyilatkozott a Tisza Párt elnökéről:
„Nagyon futólag, egyszer-kétszer találkoztam vele, a volt feleségét, Varga Juditot ismerem valamennyire, akiről nekem egyébként nagyon jó véleményem volt. Magyar Pétert nem akarom különösképpen minősíteni, igaz, ismerünk bizonyos dolgokat az előéletéből, amelyekből le lehet vonni jellemre, karakterre vonatkozó konzekvenciákat. Ő legalább másfél évtizedig a Fideszből élt, és nem volt azzal semmi baja, sőt nagyon is lelkesen állt a dolgokhoz. Ehhez képest egyik napról a másikra történt a pálfordulás. Azért ilyen hirtelen megvilágosodások nem léteznek. Ez kicsit arra emlékeztet, amikor a rendszerváltozás környékén egyik napról a másikra kiderült, hogy Magyarországon négy évtizeden keresztül úgy volt kvázi kommunizmus, hogy közben nem volt egy kommunista se. Magyar Péter családi élete végképp magánügy, de úgy vélem, amilyen egy embernek a magánéletben mutatott karaktere, annál különösebben más karaktere nem tud lenni a közéletben sem.”
A korábbi polgármester mindig korrekt és higgadt interjúkat adott, így érdemes odafigyelni a mondataira. Tarlós ezúttal is zseniális volt, elegáns taslit osztott ki Magyar Péternek.
Borítókép: Tarlós István (Fotó: Katona Vanda)
