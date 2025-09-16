Tarlós István elegáns taslit osztott ki Magyar Péternek

Azonban volt valaki a jobboldalon, aki eddig nem nagyon mondta el a véleményét, nem nyilatkozott Magyar Péterről. Ő pedig Tarlós István, aki most a Ripostnak nyilatkozott a Tisza Párt elnökéről:

„Nagyon futólag, egyszer-kétszer találkoztam vele, a volt feleségét, Varga Juditot ismerem valamennyire, akiről nekem egyébként nagyon jó véleményem volt. Magyar Pétert nem akarom különösképpen minősíteni, igaz, ismerünk bizonyos dolgokat az előéletéből, amelyekből le lehet vonni jellemre, karakterre vonatkozó konzekvenciákat. Ő legalább másfél évtizedig a Fideszből élt, és nem volt azzal semmi baja, sőt nagyon is lelkesen állt a dolgokhoz. Ehhez képest egyik napról a másikra történt a pálfordulás. Azért ilyen hirtelen megvilágosodások nem léteznek. Ez kicsit arra emlékeztet, amikor a rendszerváltozás környékén egyik napról a másikra kiderült, hogy Magyarországon négy évtizeden keresztül úgy volt kvázi kommunizmus, hogy közben nem volt egy kommunista se. Magyar Péter családi élete végképp magánügy, de úgy vélem, amilyen egy embernek a magánéletben mutatott karaktere, annál különösebben más karaktere nem tud lenni a közéletben sem.”