Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

A Tisza Párt hírhedtté vált etyeki fórumán több olyan dolog is elhangzott, amely leleplezte Magyar Péterék terveit. Brutális mondatok hagyták el Tarr Zoltán száját, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy a választásokig bármit mondhatnak, utána viszont akármit megtehetnek. Vagyis azt hazudnak, amit akarnak, utána pedig el lehet felejteni a kampányígéreteket.

Ez mélyütés volt Magyarnak, kiderült az ördögi terve. Ráadásul még a saját szavazói is elbizonytalanodtak Tarr szavaitól, a bizonytalan, még vacilláló magyar emberek pedig megijedtek a drasztikus adóemelési terv hallatán.

Mint ismert, korábban az ominózus etyeki fórumon is tevékenyen résztvevő Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.