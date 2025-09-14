Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy ezen a héten több olyan pletykát is hallott, ami arról szólt, hogy Magyar Pétert az utolsó pillanatban levehetik a sakktábláról és végül mással próbálkoznak leváltani kormányt. Természetesen ezek csak zuhanyhíradós, Facebook-infók, de ahogy mondani szokták, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
Ennek fényében különösen érdekes Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő felvetése a Zebra DPK-ban.
Egyre többen állítják, hogy Magyar Péter nem fogja bírni tavaszig a nyomást, és még a voksolás előtt összeomlik.
A kormánypárti politikus szerint rejtély, hogy kit tennének meg Magyar Péter utódjának: az is lehet, hogy egy külföldről hazatérő bankárt, vagy inkább újabb szereplőválogatást tartanak a baloldalon.
Egyelőre nem lehet tudni, mi fog történni még a választásokig. Mindenesetre Magyar Péter nyári vesszőfutása egész biztos, hogy nem tetszik Brüsszelnek, hiszen ők kijelentették, hogy kormányváltást akarnak Magyarországon, azonban csillagok állása mást mutat.
A Tisza Párt hírhedtté vált etyeki fórumán több olyan dolog is elhangzott, amely leleplezte Magyar Péterék terveit. Brutális mondatok hagyták el Tarr Zoltán száját, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy a választásokig bármit mondhatnak, utána viszont akármit megtehetnek. Vagyis azt hazudnak, amit akarnak, utána pedig el lehet felejteni a kampányígéreteket.
Ez mélyütés volt Magyarnak, kiderült az ördögi terve. Ráadásul még a saját szavazói is elbizonytalanodtak Tarr szavaitól, a bizonytalan, még vacilláló magyar emberek pedig megijedtek a drasztikus adóemelési terv hallatán.
Mint ismert, korábban az ominózus etyeki fórumon is tevékenyen résztvevő Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.
Nem csoda, hogy ezt el akarta Magyar Péter titkolni, mert ez a tervezett Tisza-adó nem más, mint a magyar családok kizsigerelése, tönkretétele. Ez a nyilvánosságra került etyeki bukta minden bizonnyal jelentősen meg fogja nyirbálni a Tisza Párt támogatottsági adatait és ha a kormány ezt a Tisza-hazugságot jól tudja kommunikálni az emberek felé, akkor nem lehet kétséges a választás kimenetele. A választók az egyenes, őszinte beszédet szeretik, a kamuzást, a hazudozást elutasítják. Márpedig a Tisza Párt lufija pont hazugságokkal és gyűlölködéssel lett felpumpálva, de túl lett fújva, így már csak idő kérdése, és ki fog durranni.
Brüsszel tehát joggal elégedetlen a magyarországi kiválasztottjával. Magyar Péter hibát hibára halmoz, és ez könnyen elvezethet odáig, hogy Petit leveszik a sakktábláról és egy másik bábúval futnak neki a 2026-os választásnak – gondolta magában Felhévizy és kinyitotta a lakásban az ablakokat, hadd jöjjön be a friss őszi levegő.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
