Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, az internet könyörtelen dalnoka vitte be a találatot

Íme néhány sor kedvcsinálóként az új dalból:

„Peti, totál igazad volt, ez mind tényleg agyhalott,

persze a te hibád, egyedül őket miért hagytad ott.

A Tarr Zoltán nevű kattant Gyurcsányon is túltesz,

az ilyen lúzerekből nagyon gyorsan múlt lesz,

az amatőrség nála a tetőfokra hág,

a választás előtt árulja el a taktikát

[…]

Az etyeki beszédből tudjuk, a Tiszának sok a progresszívja,

aki ezek után rátok szavaz, az is majd jól megszívja.

[…]

A poloska tévútján fontos állomás Etyek,

a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek.

Hazugabbak vagytok, mint az átlag,

nem csoda, hogy utálnak, de már most jól lebuktatok.

Szotyi Peti megint makog.

Hülyébbek vagytok, mint az átlag, az SZDSZ feltámad.”