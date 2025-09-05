idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, az internet könyörtelen dalnoka vitte be a találatot

„A poloska tévútján fontos állmás Etyek, a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek”

Csépányi Balázs
Tarr ZoltánWellorTisza-adóetyeki beszédMagyar Péter 2025. 09. 05.

Az utóbbi napokban a magyar közélet Magyar Péterék hatalmas lebukásától hangos. Mint ismert megdöbbentő és egyben leleplező kijelentést tett a Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke a Tisza Párt hatalomra jutása esetén tervezett adóemelésekről, a Tisza-adóról. 

Magyar Péter, Tarr Zoltán, Etyek, Tisza-adó
Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Tarr gyakorlatilag elárulta a tervüket: a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, elszabadítják a tiszás poklot. Ez a leleplező beszéd megihlette Wellort is, aki egy szenzációs dallal vitte be a kegyelemdöfést Magyar Péternek. A népszerű netzenész ezúttal sem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyart és Tarr Zoltánt is. Az Etyeki beszéd (Ide figyelj, Szotyi! mix) vitriolos, kőkemény szövegével úgy hívja fel a figyelmet a Tisza párt hazugságaira, hogy közben szórakoztat is. 

Íme néhány sor kedvcsinálóként az új dalból:

„Peti, totál igazad volt, ez mind tényleg agyhalott,

persze a te hibád, egyedül őket miért hagytad ott.

A Tarr Zoltán nevű kattant Gyurcsányon is túltesz,

az ilyen lúzerekből nagyon gyorsan múlt lesz,

az amatőrség nála a tetőfokra hág,

a választás előtt árulja el a taktikát

[…]

Az etyeki beszédből tudjuk, a Tiszának sok a progresszívja,

aki ezek után rátok szavaz, az is majd jól megszívja.

[…]

A poloska tévútján fontos állomás Etyek, 

a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek.

Hazugabbak vagytok, mint az átlag,

nem csoda, hogy utálnak, de már most jól lebuktatok.

Szotyi Peti megint makog.

Hülyébbek vagytok, mint az átlag, az SZDSZ feltámad.”

Itt nézhetik, hallgathatják meg Wellor új szerzeményét:

A Tisza-adó tervének napvilágra kerülése óta Magyar Péternek nagyon rossz napjai vannak és ha meghallgatja ezt a zenét, garantáltan még rosszabb lesz a hangulata.

Borítókép: Wellor új dalának youtube-os borítóképe (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

