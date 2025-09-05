Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, az internet könyörtelen dalnoka vitte be a találatot

Az utóbbi napokban a magyar közélet Magyar Péterék hatalmas lebukásától hangos. Mint ismert megdöbbentő és egyben leleplező kijelentést tett a Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke a Tisza Párt hatalomra jutása esetén tervezett adóemelésekről, a Tisza-adóról.
További Poszt-trauma híreink
Tarr gyakorlatilag elárulta a tervüket: a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, elszabadítják a tiszás poklot. Ez a leleplező beszéd megihlette Wellort is, aki egy szenzációs dallal vitte be a kegyelemdöfést Magyar Péternek. A népszerű netzenész ezúttal sem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyart és Tarr Zoltánt is. Az Etyeki beszéd (Ide figyelj, Szotyi! mix) vitriolos, kőkemény szövegével úgy hívja fel a figyelmet a Tisza párt hazugságaira, hogy közben szórakoztat is.
További Poszt-trauma híreink
Íme néhány sor kedvcsinálóként az új dalból:
„Peti, totál igazad volt, ez mind tényleg agyhalott,
persze a te hibád, egyedül őket miért hagytad ott.
A Tarr Zoltán nevű kattant Gyurcsányon is túltesz,
az ilyen lúzerekből nagyon gyorsan múlt lesz,
az amatőrség nála a tetőfokra hág,
a választás előtt árulja el a taktikát
[…]
Az etyeki beszédből tudjuk, a Tiszának sok a progresszívja,
aki ezek után rátok szavaz, az is majd jól megszívja.
[…]
A poloska tévútján fontos állomás Etyek,
a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek.
Hazugabbak vagytok, mint az átlag,
nem csoda, hogy utálnak, de már most jól lebuktatok.
Szotyi Peti megint makog.
Hülyébbek vagytok, mint az átlag, az SZDSZ feltámad.”
További Poszt-trauma híreink
Itt nézhetik, hallgathatják meg Wellor új szerzeményét:
A Tisza-adó tervének napvilágra kerülése óta Magyar Péternek nagyon rossz napjai vannak és ha meghallgatja ezt a zenét, garantáltan még rosszabb lesz a hangulata.
Borítókép: Wellor új dalának youtube-os borítóképe (Forrás: YouTube/Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tytti néninek szeretettel
A Finn Szociáldemokrata Párt elnöke kizáratná Magyarországot a schengeni övezetből.
Amit a zebra sem képes lelegelni…
Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!
A csodálatos Nyugat és az egészségügy
Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.
Ezt tegyük el az utókornak!
Nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Kész a Fidesz győzelmi stratégiája
Európa: töpörödés és arrogancia
Beszélgetés John Lennonnal
A tanév rendben elkezdődött
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Szabó Tímea fékevesztett őrjöngésbe kezdett, még a Facebook-algoritmus is elszégyellte magát
Hogy fér ebbe az emberbe ennyi gyűlölet és frusztráltság?
Puzsér megkapta a magáét, Rákay Philip nem nézte tétlenül a legújabb aljasságát
Mocskos tempó…
Magyar Péterről szóló sokkoló vallomás borzolja a kedélyeket, Nagy Attila Tibor ledobta a bombát
Közeli ismerősei álltak Orbán Viktor mellé.
Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat
Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tytti néninek szeretettel
A Finn Szociáldemokrata Párt elnöke kizáratná Magyarországot a schengeni övezetből.
Amit a zebra sem képes lelegelni…
Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!
A csodálatos Nyugat és az egészségügy
Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.
Ezt tegyük el az utókornak!
Nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns.