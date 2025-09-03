Magyar Péterről szóló sokkoló vallomás borzolja a kedélyeket, Nagy Attila Tibor ledobta a bombát

Nagy bajban van Magyar Péter. A napvilágot látott adóemelési tervük miatt sorra fordulnak el az emberek a Tisza Párttól, hiába próbálja Brüsszel Peti megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, ezt nem fogja tudni kidumálni. A tények makacs dolgok. Ráadásul már nem csak jobboldalról kapja a bírálatokat, már az ellenzékhez közel álló megmondóemberek is kezdenek ellene fordulni.
Nagy Attila Tibor politikai elemző az Ultrahang podcastjében az alábbi megdöbbentő sztorit mesélte el:
„(...) Az én ismerősi körömben máris van két olyan személy, aki eltávolodott az utóbbi időben a kormánypárttól, a Fidesz–KDNP pártszövetségtől, de most, hogy hallotta ezt az adóügyet, meg Tarr Zoltánt, most hajlik arra, hogy visszatérjen a Fideszhez és lehet, hogy ehhez a két személyhez hasonlóan gondolkodó emberek is. (...) A magyar választókra erősen hatnak az anyagi kérdések, ezért volt rettenetesen szerencsétlen, amit Tarr Zoltán művelt, illetve mondott. (...)”
A kormánypártinak a legkevésbé sem mondható elemző, Nagy Attila Tibor sokkoló története meglepetésként hatott, azonban nem váratlanul, hiszen az utóbbi hetekben már nem csak a kormányközeinek mondott közvélemény-kutatók jelezték a Tisza Párt gyengülését. Magyar Péter helyzete azóta tovább romlott, hiszen kiszivárgott az adóemelési tervük, amit gyakorlatilag Tarr Zoltán az elhíresült videóban bevallott.
Kidurrant a hazugságokkal telefújt lufi, a sors fricskája, hogy éppen a saját bizalmi embere pukkasztotta ki. Kiderült az igazság, a Tisza Pártnak a bukás felé vezető lejtőn innentől kezdve nincs megállás.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
A csodálatos Nyugat és az egészségügy
Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.
Ezt tegyük el az utókornak!
Nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns.
Magyar Péter úgy leégette magát, hogy az egész ország rajta röhög
Magyar Péternek már nincs szüksége a társaira ahhoz, hogy lejárassák.
Felebarátaink szeretete
A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.
Beszélgetés John Lennonnal
A tanév rendben elkezdődött
Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval
A hazug ember örökké hazug marad
Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat
Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.
Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket
„Jó, ez egy kicsit gennyes volt.”
Nagy Ervin őrült kirohanása minden eddigi suttyóságát felülírta
Kiborult a színészóriás, úgy tűnik, mégsem lesz belőle kultuszminiszter.
Lengyel Tamás kifecsegte Magyar Péter titkát, az RTL Orbán-gyűlölő színésze mindent borított
Kiderült: már a bukásra készül a Tisza Párt.
