Havas Henrik vérig sértette Orbán Viktort, ezúttal nagyon messzire ment

Amikor azt gondoljuk, hogy nincs már lejjebb, mindig jön egy újabb aljasság, ami még lejjebb taszítja a magyar baloldalt a pokol legmélyebb bugyra felé. Ezúttal Havas Henrik volt a tettes.
Azt már megszokhattuk, hogy a „tanár úr” rendszeresen osztja az észt a Facebook-oldalán. Többször megírtuk a baloldal egyik leghangosabb megmondóemberéről, hogy már csak úgy tud a média vérkeringésében maradni, ha minden egyes posztjában a kormányt vagy valamilyen kormányközeli közéleti személyiséget alpári módon gyaláz, belerúg ismert magyar sportolókba, vagy éppen a népszerűség érdekében szebbnek mondja magát még Alain Delonnál is.
Orbán Viktorba rendszeresen beleszáll, alpári módon sértegeti. Korábban a következőt írta:
„Szerinted Magyar részéről udvariasság volt, hogy nem szólt Orbán elmeállapotáról. Szerintem felesleges is lett volna, mert elég nézni és hallgatni, egyértelmű, hogy elmebeteg. (…) Hát igen, annak idején ez a felcsúti parasztgyerek legfeljebb intarziában meg balatoni strandban gondolkodott, most meg a világpolitika színpadára igyekszik, ami a világ számára nevetséges, nekünk, magyar állampolgároknak kínos. (…)”
Most azonban még ennél is tovább merészkedett, elhatalmasodott rajta a gyűlölet-kór. Vérlázító képet posztolt a magyar miniszterelnökről és Göringről, ahol a testalkatukat hasonlította össze, és többek közt a következő szöveget írta hozzá:
„Végezetül: Viktor! Nekem tetszel. De tényleg. Szép vagy és okos. Most őszintén! Göring se volt szép, de ő is gyűjtögetett. Ne add fel, higgyél a magyar népben!”
Felháborító! Ez az ember taníthatott például újságíró-etikát. Vicc!
Úgy látszik, ebben az elnyomó, rettenetes diktatúrában azért vérig lehet sérteni a regnáló miniszterelnököt minden további nélkül. Miért kell eltűrnünk ennek a magát zseninek képzelő tahónak az aljas kirohanásait? Hol a határ?
Elég volt!
Amikor kiderült Havasról, hogy beteg, nem írtam róla hetekig, bevallom, megsajnáltam. Úgy éreztem, hogy talán ez a betegség majd egy kicsit szelídebbé, kulturáltabbá, visszafogottabbá teszi. Talán emberi hangon szólal majd meg, nem üt-vág összevissza, válogatás nélkül használva az aljasabbnál aljasabb eszközöket.
Tévedtem, sajnos. Ez az ember nem fog megváltozni soha.
Borítókép: Havas Henrik (Fotó: Bors/Czerkl Gábor)
