Poszt-trauma

Havas Henrik vérig sértette Orbán Viktort, ezúttal nagyon messzire ment

Aljas húzás.

Csépányi Balázs
Orbán ViktorFacebookHavas Henrikvilágpolitika 2025. 08. 29.

Amikor azt gondoljuk, hogy nincs már lejjebb, mindig jön egy újabb aljasság, ami még lejjebb taszítja a magyar baloldalt a pokol legmélyebb bugyra felé. Ezúttal Havas Henrik volt a tettes.

Havas Henrik
Szégyen: Havas Henrik újabb alpári húzása (Fotó: Képernyőkép/YouTube)

Azt már megszokhattuk, hogy a „tanár úr” rendszeresen osztja az észt a Facebook-oldalán. Többször megírtuk a baloldal egyik leghangosabb megmondóemberéről, hogy már csak úgy tud a média vérkeringésében maradni, ha minden egyes posztjában a kormányt vagy valamilyen kormányközeli közéleti személyiséget alpári módon gyaláz, belerúg ismert magyar sportolókba, vagy éppen a népszerűség érdekében szebbnek mondja magát még Alain Delonnál is.

Orbán Viktorba rendszeresen beleszáll, alpári módon sértegeti. Korábban a következőt írta:

„Szerinted Magyar részéről udvariasság volt, hogy nem szólt Orbán elmeállapotáról. Szerintem felesleges is lett volna, mert elég nézni és hallgatni, egyértelmű, hogy elmebeteg. (…) Hát igen, annak idején ez a felcsúti parasztgyerek legfeljebb intarziában meg balatoni strandban gondolkodott, most meg a világpolitika színpadára igyekszik, ami a világ számára nevetséges, nekünk, magyar állampolgároknak kínos. (…)”

Most azonban még ennél is tovább merészkedett, elhatalmasodott rajta a gyűlölet-kór. Vérlázító képet posztolt a magyar miniszterelnökről és Göringről, ahol a testalkatukat hasonlította össze, és többek közt a következő szöveget írta hozzá:

„Végezetül: Viktor! Nekem tetszel. De tényleg. Szép vagy és okos. Most őszintén! Göring se volt szép, de ő is gyűjtögetett. Ne add fel, higgyél a magyar népben!”

Felháborító! Ez az ember taníthatott például újságíró-etikát. Vicc!

Úgy látszik, ebben az elnyomó, rettenetes diktatúrában azért vérig lehet sérteni a regnáló miniszterelnököt minden további nélkül. Miért kell eltűrnünk ennek a magát zseninek képzelő tahónak az aljas kirohanásait? Hol a határ? 

Elég volt!

Amikor kiderült Havasról, hogy beteg, nem írtam róla hetekig, bevallom, megsajnáltam. Úgy éreztem, hogy talán ez a betegség majd egy kicsit szelídebbé, kulturáltabbá, visszafogottabbá teszi. Talán emberi hangon szólal majd meg, nem üt-vág összevissza, válogatás nélkül használva az aljasabbnál aljasabb eszközöket.

Tévedtem, sajnos. Ez az ember nem fog megváltozni soha.

Borítókép: Havas Henrik (Fotó: Bors/Czerkl Gábor)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A magyar ellenállás diadala

A politikai képlet 1990 óta ugyanaz

Szélhámosok a Tisza belső köreiben

Pogány Induló – ki szív eleget?

idezojelekszemét maffiózó

A szemét ukrán maffiózó

Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.

