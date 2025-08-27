Nagy bajban Magyar Péter, kiderült a féltve őrzött titka

Magyar Péternek nagyon nem jött be ez a nyár. Melléfogások sora jellemzi a nyári országjárását, a Tisza Párt pojáca elnöke több alkalommal is bohócot csinált magából, és el is szólta magát párszor. A fél országot letaroló vihar bagatellizálásától, a munkakerülésen át a napraforgóföldig mindent megtett a politikus, hogy ne legyen unalmas a nyár.
Itt olvashatnak Magyar Péter legemlékezetesebb baklövéseiről. Ezek a súlyos hibák oda vezettek, hogy a Tisza Párt népszerűsége egyre meredekebb csökkenésnek indult. Ezt természetesen tapasztalták a párthoz közel álló megmondóemberek is, akik nem törődve azzal, hogy ezzel leleplezik Magyar népszerűségének drasztikus csökkenését, akcióba lendültek, hogy továbbra is elhitessék a potenciális szavazóikkal, hogy van esély a kormányváltásra.
Németh Péter például a Népszavában vért izzadva, a valóságra fittyet hányva igyekezett a Tisza-szimpatizánsokat tűzben tartani:
„Túl azon, hogy ezek a »kutatók« hónapokon át csendben voltak, semmilyen eredményt nem publikáltak, hirtelen úgy döntöttek: a Tisza voltaképpen sehol sincs, ma már mindenki elismeri, az idei nyár Orbán Viktorról szólt, és ez eredményezte azt, hogy – megint idézek –: »összeomlik a baloldali büntetőintézetek által épített Tisza-mítosz.« Hagyjuk rájuk, hadd hazudjanak, hadd ringassák illúziókban a saját táborukat. Higgyék csak el, hogy az Orbán által létrehozott Harcosok Klubja, valamit a digitális polgári körök óriási eredményeket hoztak. Igaz ugyan, hogy ebből semmi sem látszik, ráadásul az Orbán-féle interjúinvázió pont annyira látszik erősnek, mint az árvaszúnyog; csak mennyiségben veszi fel vele a versenyt, de muszáj a tábort hamis állításokkal erősíteni.”
A probléma az az, hogy már nemcsak a kormányközelinek mondott közvélemény-kutatóknál mérnek gyenge népszerűségi adatokat a Tisza Pártnak, hanem a baloldalhoz köthető cégek is hasonlóan gyengülő eredményekről beszélnek.
Egyre több jel mutat arra, hogy összeomlik a baloldali kutatócégek által épített Tisza-mítosz: miután a Publicus Intézet vezetője elismerte, hogy Magyar Péteréket felül-, a Fideszt pedig alulmérték, Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtette ki, hogy a kormánypártok javára változhat a közhangulat, s ezt a tendenciát legfrissebb mérésük is alátámasztja. Böcskei arról beszélt, hogy a nyár Orbán Viktor miniszterelnökről szólt, a Fideszt pedig tovább erősíthetik a kormányzati intézkedések.
Tehát Németh elvtárs Orbán-gyűlöletből fakadó ügybuzgalma hiábavalónak bizonyult, ahelyett, hogy segített volna, még mélyebbre taszította imádott kedvencét azzal, hogy beismerte a mélyrepülését.
Hiába, a gyűlölet nem jó tanácsadó.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs)
Végeztem Minorics Józseffel
Minorics József, aki saját fogalmai szerint német, nagyon dühbe jött, pedig még annyira sem voltam vele kegyetlen, mint amilyen gyűlöletkeltők az ő videói.
Mit is kellene lenyomni Krúbi torkán?
Ha fideszes nőket ér aljas szexuális erőszak, az maga a tiszta művészet és szólásszabadság.
Támadás érte Erdélyt
Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.
Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…
2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.
Szélhámosok a Tisza belső köreiben
Pogány Induló – ki szív eleget?
Ma a tűzijáték, holnap a légkondi
Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága
Oscar-díjas magyar rendező kevert le egy hatalmas pofont a baloldalnak
Tiszta, világos beszéd.
Schiffer András lekevert egy hatalmas nyaklevest Magyar Péternek
Megelégelte a hazudozást.
Havas Henrik agymenésén nevet az egész internet, bohócot csinált magából
Ez még viccnek is gyenge volt.
Az öt legjobb Colin Farrell-film – Förtelmes főnökök + videó
A munkahelyi rémálomból fekete komédia született.
