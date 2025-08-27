Nagy bajban Magyar Péter, kiderült a féltve őrzött titka

Itt olvashatnak Magyar Péter legemlékezetesebb baklövéseiről. Ezek a súlyos hibák oda vezettek, hogy a Tisza Párt népszerűsége egyre meredekebb csökkenésnek indult. Ezt természetesen tapasztalták a párthoz közel álló megmondóemberek is, akik nem törődve azzal, hogy ezzel leleplezik Magyar népszerűségének drasztikus csökkenését, akcióba lendültek, hogy továbbra is elhitessék a potenciális szavazóikkal, hogy van esély a kormányváltásra.

Németh Péter például a Népszavában vért izzadva, a valóságra fittyet hányva igyekezett a Tisza-szimpatizánsokat tűzben tartani:

„Túl azon, hogy ezek a »kutatók« hónapokon át csendben voltak, semmilyen eredményt nem publikáltak, hirtelen úgy döntöttek: a Tisza voltaképpen sehol sincs, ma már mindenki elismeri, az idei nyár Orbán Viktorról szólt, és ez eredményezte azt, hogy – megint idézek –: »összeomlik a baloldali büntetőintézetek által épített Tisza-mítosz.« Hagyjuk rájuk, hadd hazudjanak, hadd ringassák illúziókban a saját táborukat. Higgyék csak el, hogy az Orbán által létrehozott Harcosok Klubja, valamit a digitális polgári körök óriási eredményeket hoztak. Igaz ugyan, hogy ebből semmi sem látszik, ráadásul az Orbán-féle interjúinvázió pont annyira látszik erősnek, mint az árvaszúnyog; csak mennyiségben veszi fel vele a versenyt, de muszáj a tábort hamis állításokkal erősíteni.”