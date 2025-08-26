Íme a pojáca Magyar Péter öt legkínosabb nyári bakija

Nem jött ki a lépés idén nyáron a Tisza Párt elnökének. Magyar Péter már több alkalommal is tanúbizonyságot tett arról, alapvető dolgokkal nincs tisztában, nem ismeri az általános iskolai természetismereti tananyagot. Máskor pedig egyszerűen elszólta magát, és olyan dolgokat kotyogott ki, melyek titokban tartására egyébként kínosan ügyel. Ráadásul azt is megtudhattuk a Tisza elnökétől,

milyen az igazi munkakerülés, hogyan kell csónakon táncolni ahelyett, hogy az Európai Parlamentben látná el feladatát, és védené a magyar gazdák érdekeit.

A sort hosszasan lehetne folytatni, de nézzük, mi volt a pojáca Magyar Péter idei nyári öt legemlékezetesebb pillanata.



Csupán egy zápor

Július elején elképesztő vihar söpört végig az országon, a balatoni vonatközlekedés a kidőlt fák és villanyoszlopok miatt napokra leállt, a fővárosban pedig a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is le kell zárni átmenetileg a hatalmas mennyiségű eső miatt. Pechére Magyar Péter is épp a reptéren tartózkodott, bosszankodott is, amiért várnia kellett, ugyanis szerinte

a hazánkra lesújtó brutális vihar csupán egy kis zápor volt, és szerinte a kormány a felelős azért, hogy a szélsőséges időjárás miatt megbénult a légi közlekedés is.

Magyar Péter szerint ez csak egy kis zápor volt (Fotó: Deák Dániel/Facebook)

Külön érdekesség, hogy pár hónappal korábban a Tisza Párt elnöke maga tett közzé egy videót, amelyben azt mondta:

„Meteorológus akartam lenni. Csak hülye voltam a matematikához meg a fizikához, ez volt az egy probléma.”



A napraforgógate

Örömteli, hogy Magyar Péter időben belátta, hogy a meteorológia nem az ő asztala, kár, hogy a mezőgazdaság terén nem vont le hasonló következtetést. A Tisza elnöke ugyanis az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja, dacára annak, hogy nem gyakran jár be a munkahelyére. Nos, Magyar Péter országjárásának egyik állomásán egy helyi gazdával kiment a földekre, ahol egy gyomnövényt napraforgónak nézett az EP-képviselő, aki elvileg a gazdákért is dolgozik a bizottságban.

Magyar Péternél érezhetően mélyre ment, hogy egy sima gazt napraforgónak nézett a helyszínbejáráson, miután az egész ország rajta röhögött, ő bizonygatni kezdte, hogy igenis nagyon hasonlított annak a gaznak a levele a napraforgóéhoz. Nem sokkal később aztán egy napraforgóföldről bejelentkezve fenyegette a fideszes politikusokat, és vádolta őket azzal, hogy nem járnak vidékre.