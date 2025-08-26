Rendkívüli

Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna

Íme a pojáca Magyar Péter öt legkínosabb nyári bakija

Melléfogások sora jellemzi Magyar Péter nyári országjárását, a Tisza Párt pojáca elnöke több alkalommal is bohócot csinált magából, és el is szólta magát párszor. A fél országot letaroló vihar bagatellizálásától a munkakerülésen át a napraforgóföldig mindent megtett a politikus, hogy ne legyen unalmas a nyár. Összeszedtük Magyar Péter legemlékezetesebb pillanatait idén nyárról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 8:45
Magyar Péternek fájhat a feje, ez a nyár nem úgy alakult, ahogy tervezte. Fotó: Fotó: Hatlaczki Balázs
Nem jött ki a lépés idén nyáron a Tisza Párt elnökének. Magyar Péter már több alkalommal is tanúbizonyságot tett arról, alapvető dolgokkal nincs tisztában, nem ismeri az általános iskolai természetismereti tananyagot. Máskor pedig egyszerűen elszólta magát, és olyan dolgokat kotyogott ki, melyek titokban tartására egyébként kínosan ügyel. Ráadásul azt is megtudhattuk a Tisza elnökétől, 

milyen az igazi munkakerülés, hogyan kell csónakon táncolni ahelyett, hogy az Európai Parlamentben látná el feladatát, és védené a magyar gazdák érdekeit.

 A sort hosszasan lehetne folytatni, de nézzük, mi volt a pojáca Magyar Péter idei nyári öt legemlékezetesebb pillanata.


Csupán egy zápor

Július elején elképesztő vihar söpört végig az országon, a balatoni vonatközlekedés a kidőlt fák és villanyoszlopok miatt napokra leállt, a fővárosban pedig a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is le kell zárni átmenetileg a hatalmas mennyiségű eső miatt. Pechére Magyar Péter is épp a reptéren tartózkodott, bosszankodott is, amiért várnia kellett, ugyanis szerinte

a hazánkra lesújtó brutális vihar csupán egy kis zápor volt, és szerinte a kormány a felelős azért, hogy a szélsőséges időjárás miatt megbénult a légi közlekedés is. 

Magyar Péter szerint ez csak egy kis zápor volt (Fotó: Deák Dániel/Facebook)

 

Külön érdekesség, hogy pár hónappal korábban a Tisza Párt elnöke maga tett közzé egy videót, amelyben  azt mondta:

„Meteorológus akartam lenni. Csak hülye voltam a matematikához meg a fizikához, ez volt az egy probléma.”


A napraforgógate

Örömteli, hogy Magyar Péter időben belátta, hogy a meteorológia nem az ő asztala, kár, hogy a mezőgazdaság terén nem vont le hasonló következtetést. A Tisza elnöke ugyanis az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja, dacára annak, hogy nem gyakran jár be a munkahelyére. Nos, Magyar Péter országjárásának egyik állomásán egy helyi gazdával kiment a földekre, ahol egy gyomnövényt napraforgónak nézett az EP-képviselő, aki elvileg a gazdákért is dolgozik a bizottságban. 

Magyar Péternél érezhetően mélyre ment, hogy egy sima gazt napraforgónak nézett a helyszínbejáráson, miután az egész ország rajta röhögött, ő bizonygatni kezdte, hogy igenis nagyon hasonlított annak a gaznak a levele a napraforgóéhoz. Nem sokkal később aztán egy napraforgóföldről bejelentkezve fenyegette a fideszes politikusokat, és vádolta őket azzal, hogy nem járnak vidékre. 

A probléma az, hogy Magyar Péter egyáltalán nem foglalkozott a magyar gazdákkal, hiszen amíg az Európai Bizottság arról értekezett, milyen súlyos forráselvonással terheljék az európai és benne a magyar mezőgazdaságot, ő a Tiszán haknizott.

Tánc a Tiszán

Szóval, miközben a bizottság arról értekezett, hogy az európai emberek pénzének 20-25 százalékát odaadnák Ukrajnának, a magyarok pénzével együtt, 

Magyar Péter, aki a mezőgazdasági bizottságának tagja, a Tiszán evezgetett és ripacskodott, egy csónakban táncolt a kamerának.

 

Ukrajna támogatása amúgy nem titok, az Európai Néppárt, melynek a Tisza is tagja, zászlajára tűzte a háború melletti kiállást, valamint az LMBTQ-közösségek, a genderpropaganda támogatását. Magyar Péter egyelőre nem vállalja fel, hogy pártja mindenben úgy táncol, ahogy Manfred Weber a Néppárt elnöke fütyül, azonban néha elszólja magát. 

Saját támogatója kérdezte fel, erre elszólta magát

Ez történt egy hónapja, amikor saját támogatója, akivel korábban egy kedélyeset beszélgetett kamerák előtt, felrótta Magyar Péternek, hogy nem állt ki határozottan a pride mellett, amire a pártelnök véletlenül olyat válaszolt, ami miatt azóta is fájhat a feje. 

„Most főleg minden szavamra figyelnem kell, és pontosan látod azt, hogy mire várnak”

– fogalmazott a pártelnök, aki elszólta magát. Mindez persze nem újdonság, Magyar Péter korábban egy lengyel lapnak is elmondta, azért nem beszél a migrációról, a genderkérdésről vagy például a háborúról, mert 

tudja nagyon jól, hogy amit Manfred Weberék elvárnak tőle, a bevándorláspárti és háborúpárti álláspont, az Magyarországon népszerűtlen.

 

Orseolo Pétertől Gyurcsányig

Mindezek után nem is meglepő, hogy Magyar Péter magára vette az augusztus 20-i tűzijáték narrációjában elhangzott Orseolo Péter magyar királyról szóló történetet. Ismert, Szent István utódja háttérbe szorította a magyarokat, ezért elűzték, majd a német császár segítségével tért vissza. III. Henrik maga ültette vissza az ország trónjára.

A beavatkozásnak már akkor is megkérték az árát. Péter király felajánlotta a császárnak az országot, átadta neki a koronázási ékszereket, és bevezette a német jogot Magyarországon. Ha lettek volna akkor liberális portálok, talán azt írták volna, végre helyreállt a jogállamiság

fogalmazott Dömötör Csaba, aki úgy kommentálta Magyar Péter sértődését: „Lelke rajta, biztos okkal teszi, végül is az önfeladásról és az idegen érdekek kiszolgálásáról szól”.

Ráadásul, miután a Tisza elnökét piedesztálra emelő ellenzéki sajtó párhuzamot vont Orseolo Péter és Magyar Péter között, a Tisza elnöke a Gyurcsány- korszak legsötétebb korszakát idéző kifejezéssel reagált: 

„nem kell félni, nem fog fájni. Na jó, kicsit!”

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

