Dömötör Csaba: Magyar Péter magára vette Orseolo Péter történetét + videó

Magyar Péter látványosan magára vette Orseolo Péter történetét a tegnapi tűzijáték narrációjából – írta Dömötör Csaba a Facebookon közzétett videója mellé. „Lelke rajta, biztos okkal teszi, végül is az önfeladásról és az idegen érdekek kiszolgálásáról szól” – tette hozzá.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Dömötör felidézte: Orseolo Péter története közismert, a Képes Krónikában is szereplő leírások szerint Szent István egyik utódja háttérbe szorította a magyarokat, ezért elűzték, majd a német császár segítségével tért vissza. III. Henrik maga ültette vissza az ország trónjára.

A beavatkozásnak már akkor is megkérték az árát. Péter király felajánlotta a császárnak az országot, átadta neki a koronázási ékszereket, és bevezette a német jogot Magyarországon. Ha lettek volna akkor liberális portálok, talán azt írták volna, végre helyreállt a jogállamiság

– fogalmazott.

A politikus hangsúlyozta: Magyar Péter jól ismerheti a történetet, hiszen korábban rendszeresen részt vett a Fidesz rendezvényein, kongresszusokon és évértékelőkön.

Azokban az időkben még ő is tapsolt az önfeladás elleni mondatoknak

– jegyezte meg.

Dömötör Csaba szerint az idők változhatnak, de a lényeg állandó: „Itt nincs többségük azoknak, akik a saját országuk ellen dolgoznak. Sosem volt és nem is lehet.”