Kocsis Máté: Érdekes, hogy a liberális sajtónak Orseolo Péterről Magyar Péter jut eszébe

A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált arra, hogy a liberális sajtó Magyar Péterrel hozta összefüggésbe Orseolo Pétert, akinek alakja külön szegmenst kapott az augusztus 20-i tűzijáték és drónshow programjában. A frakcióvezető szerint beszédes, hogy a baloldali médiumoknak egyből ez jutott eszükbe.

2025. 08. 21. 9:46
Az augusztus 20-i állami ünnepség részeként rendezett tűzijáték és drónshow egyik látványeleme Orseolo Péter uralkodásához kapcsolódott, akit a történészek gyakran emlegetnek úgy, mint olyan személyt, aki a külföldi érdekek kiszolgálójaként a magyar államiság értékeit áldozta fel.

A produkció után több liberális médium Magyar Pétert hozta összefüggésbe a bemutatott szegmenssel, mintegy párhuzamot vonva a történelmi uralkodó és a jelenlegi politikai szereplő között.

Erre reagált csütörtökön Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. 

„Érdekes, hogy az Orseolo Péter-féle nemzetárulás kapcsán a liberális sajtónak Magyar Péter jut eszébe. Ő maga meg ráerősít” – írta közösségi médiás bejegyzésében.

