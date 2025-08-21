Kocsis Máté: Érdekes, hogy a liberális sajtónak Orseolo Péterről Magyar Péter jut eszébe

Az augusztus 20-i állami ünnepség részeként rendezett tűzijáték és drónshow egyik látványeleme Orseolo Péter uralkodásához kapcsolódott, akit a történészek gyakran emlegetnek úgy, mint olyan személyt, aki a külföldi érdekek kiszolgálójaként a magyar államiság értékeit áldozta fel.

(Fotó: Csudai Sándor)

A produkció után több liberális médium Magyar Pétert hozta összefüggésbe a bemutatott szegmenssel, mintegy párhuzamot vonva a történelmi uralkodó és a jelenlegi politikai szereplő között.

Erre reagált csütörtökön Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

„Érdekes, hogy az Orseolo Péter-féle nemzetárulás kapcsán a liberális sajtónak Magyar Péter jut eszébe. Ő maga meg ráerősít” – írta közösségi médiás bejegyzésében.