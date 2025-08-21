Halálos tűz pusztított egy fóti ház pincéjében

Tűz ütött ki Fóton, a Hegyalja utcában található egyik lakóház pincéjében csütörtökön reggel. A huszonöt négyzetméteres alagsori helyiséget lakásként használták, ahol a berendezési tárgyak és a ruhaneműk kaptak lángra. A tűzoltók a riasztás után rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és gyorsan eloltották a tüzet.

A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels)

Az épületrész azonban teljesen megtelt füsttel, és bár a tűzoltók kimenekítettek onnan egy embert, az idős férfi életét már nem lehetett megmenteni.

A tűz keletkezésének pontos okát és helyét vizsgálat tárja fel, de a szakemberek szerint nem kizárt, hogy elektromos zárlat okozta a tragédiát.

A katasztrófavédelem közleménye figyelmeztet: a lakásokban, pincékben felhalmozott papírok és egyéb éghető lomok jelentősen növelik a tűz kialakulásának kockázatát, gyorsítják a lángok terjedését és több mérgező füst képződésével veszélyeztetik a bent tartózkodók életét.