Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Brutálisan elszaporodtak a szúnyogok, hatalmas irtás kezdődik a héten

Nagyszabású szúnyoggyérítés kezdődik a héten, tizenhárom vármegye százkilencvennégy településén irtják a szúnyogokat – adta hírül lapunkhoz eljuttatott közleményében a Katasztrófavédelem. Felhívták a figyelmet arra, az esőzések után kiemelten fontos a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 11:45
Fotó: Vajda János
Csaknem kétszáz településen lesz szúnyoggyérítés – hívta fel a figyelmet lapunkhoz eljuttatott közleményében a katasztrófavédelem. Mint írták, az elmúlt hetekben a Dunán levonult árhullám jelentősebb szúnyoginváziót okozott az országban. A településekhez közeli, természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken először biológiai lárvagyérítést végeztek a szakemberek, majd megkezdődtek a kifejlett szúnyogok elleni kezelések is. 

Autókról fogják szórni a szúnyogító szert (Fotó: MTI/Varga György)
Autókról fogják szórni a szúnyogirtó szert (Fotó: MTI/Varga György)

Platós gépjárművekre rögzített berendezésekkel, apró cseppekre bontva, alacsony dózisban, napnyugta után juttatják ki a szakemberek a szúnyogirtó szert, így a kezelés emberre és háziállatokra sem jelent veszélyt. Az érintett önkormányzatok a saját médiafelületeiken tájékoztatják a lakosságot a munkavégzés napjáról, továbbá a katasztrófavédelem honlapján is megtalálható az aktuális ütemterv.

A héten tizenhárom vármegye százkilencvennégy településén gyérítik a szúnyogokat. A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezésre az addig nem érintett Duna menti területeken – a Dunakanyar településein, a Csepel-sziget térségében, valamint Baja és Mohács környékén – kerül sor. Ezen kívül Békés, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos településén, valamint a Tisza-tónál lépnek fel a vérszívók ellen. Utóbbi két területen a tó és holtágak szegélyzónáiban lévő állandó szúnyog-tenyészőhelyeken légi biológiai lárvagyérítés is lesz.

Az emberközeli életmódot folytató, hazánkban az elmúlt években megtelepedett úgynevezett inváziós fajok szerepe egyre jelentősebb a szúnyogártalomban. Esőzések után kiemelten fontos a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vajda János)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

