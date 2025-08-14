denevérguanóDrakula

Ezért nem szabad bántani a denevéreket

A nyár vége felé azért látni gyakran, mert ilyenkor van a párzási időszakuk.

2025. 08. 14.
Nyáron rengeteg helyen felbukkanhatnak a denevérek, amelyekről rengeteg hamis hír kering az interneten. Az Agroinform most összeszedte, hogy mit kell tudni az első látásra ijesztő szárnyas emlősökről. Először is tisztázták, hogy a denevérek nem vámpírok és még csak nem is fognak beleszállni a hajunkba. 

Hazánkban egyébként 28 denevérfaj él, amelyek mindegyike védett. Ez nem véletlen, hiszen nagyon hasznos állatok, mivel a repülő rovarok elfogyasztásával komoly szerepük van a szúnyogok, illetve az erdészeti és mezőgazdasági kártevők féken tartásában. A denevér ürülékét – vagyis a guanót – világszerte értékes mezőgazdasági nyersanyagként tartják számon. A világ trópusi tájain élő gyümölcsevő és nektárt fogyasztó denevérek pedig magterjesztő és beporzó tevékenységük miatt igazán fontosak.

A másik hiedelem, hogy a denevérek mind veszettek, szintén nem igaz,

habár valóban lehet közöttük veszett állat, azonban ez a denevérek számának mindössze 1 százalékát teszi ki. Egy denevér több mint 600 szúnyogot képes elfogyasztani egyetlen óra alatt. Érdekesség, hogy a denevérekről úgy tudják, hogy vakok, pedig a valóságban meglehetősen jól látnak. 

A látáson kívül ultrahang segítségével is képesek tájékozódni.

Ezeket a jeleket az emberek nem hallják. A ultrahang visszaverődését a legtöbb esetben nagy, tölcsér alakú fülükön keresztül érzékelik, és így tudják megtalálni egymást még a legzsúfoltabb helyeken is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA-AAP/Steven Saphore)

