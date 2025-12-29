Ez lett 2025-ben az év szava Magyarországon: sokan fognak elérzékenyülni tőle

magyar nyelvmtvaközmédia

Aczél Petra, a Montágh Testület elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán és a Kossuth rádióban jelentette be, hogy mit választott meg az Év szavaként 2025-ben a közmédia Montágh Testülete.

Dani Áron
2025. 12. 29. 13:17
Az év szava ebben az évben is egy olyan szóra esett, amivel kevesen tudnának vitatkozni.
Az év szava ebben az évben is egy olyan szóra esett, amivel kevesen tudnának vitatkozni. Forrás: Shutterstock
Aczél Petra nyelvész, egyetemi tanár az M1-en arról beszélt, hogy a szavaink is, ha jól beszéljük őket és tudjuk, hogy mit értünk rajtuk, akkor tulajdonképpen az emblémáink, amelyek kifejeznek egy évet. Mint mondta: az édesanya szó teljesen egyedülálló a magyarban, ezért is esett erre a választás, és lett ez az év szava 2025-ben. Az anya az egyik legősibb magyar szavunk, az édes már nagyon régóta ott van a nyelvünkben. Nagyon régi szó, ami jelentett rokoni viszonyt és jelentett ízt is, jelentett kedvességet is. Tehát ez fontos, hogy olyan szó kerüljön az előtérbe ilyenkor, ami valami kicsit többet mond annál, minthogy most sok volt belőle idén.

Mother and son looking out of window
Az év szava: édesanya. Fotó: iStockphoto/Kaan Sezer 

Az év szava: két dolog miatt is aktuális

Az egyik, hogy 1925-ben ünnepelték először májusban az anyák napját Magyarországon. Korábbi egy kicsit a hagyomány, de egy ifjúsági szervezet a Szűz Mária hagyományok tiszteletére és szokások tiszteletére májusra tette ezt a napot, tehát pont 100 éves volt idén ez az ünnep – magyarázta az okokat a Montágh Testület elnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A másik, hogy szinte nem létezik nyelv, amelyben a szülőanyát az édes jelzővel társítjuk.

A Montágh Testület elnöke emellett a magyar nyelv különleges szépségére és nehézségére is emlékeztetett:

Szerintem valahol titkon minden magyarul beszélő nagyon büszke arra, hogy egy olyan nyelvet beszél, amit szinte lehetetlen jól megtanulni

– fogalmazott, hozzátéve, hogy sokak szerint ez a világ legnehezebb vagy második legnehezebb nyelve. Mintegy 15 millióan elmondhatjuk magunkról: azzal a luxussal születünk, hogy beszéljük a világ legnehezebb nyelvét – jegyezte meg Aczél Petra.

A Montágh Testület kiemelt feladata az anyanyelvi  és a viselkedéskultúra ápolása, ezáltal a kulturális értékőrzés és értékteremtés támogatása. Az Év szavát 2020-tól minden év decemberében hirdeti ki a közszolgálati média a testület tagjainak szavazata alapján; 2020-ban az egymás, 2021-ben a család, 2022-ben a béke, 2023-ban a gyermek, 2024-ben a hit kifejezést választották – olvasható az összegzésben.

 

Békés Bence
idezojelekmagyar péter

Hányinger

Békés Bence avatarja

A lehallgatott, megzsarolt, fizikailag és lelkileg bántalmazott volt feleség őszinte és tömör reakciója a közös múltjukat átíró volt férjnek szól.

