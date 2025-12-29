Ez lett 2025-ben az év szava Magyarországon: sokan fognak elérzékenyülni tőle

Aczél Petra nyelvész, egyetemi tanár az M1-en arról beszélt, hogy a szavaink is, ha jól beszéljük őket és tudjuk, hogy mit értünk rajtuk, akkor tulajdonképpen az emblémáink, amelyek kifejeznek egy évet. Mint mondta: az édesanya szó teljesen egyedülálló a magyarban, ezért is esett erre a választás, és lett ez az év szava 2025-ben. Az anya az egyik legősibb magyar szavunk, az édes már nagyon régóta ott van a nyelvünkben. Nagyon régi szó, ami jelentett rokoni viszonyt és jelentett ízt is, jelentett kedvességet is. Tehát ez fontos, hogy olyan szó kerüljön az előtérbe ilyenkor, ami valami kicsit többet mond annál, minthogy most sok volt belőle idén.

Az év szava: édesanya. Fotó: iStockphoto/Kaan Sezer

Az év szava: két dolog miatt is aktuális

Az egyik, hogy 1925-ben ünnepelték először májusban az anyák napját Magyarországon. Korábbi egy kicsit a hagyomány, de egy ifjúsági szervezet a Szűz Mária hagyományok tiszteletére és szokások tiszteletére májusra tette ezt a napot, tehát pont 100 éves volt idén ez az ünnep – magyarázta az okokat a Montágh Testület elnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A másik, hogy szinte nem létezik nyelv, amelyben a szülőanyát az édes jelzővel társítjuk.

A Montágh Testület elnöke emellett a magyar nyelv különleges szépségére és nehézségére is emlékeztetett:

Szerintem valahol titkon minden magyarul beszélő nagyon büszke arra, hogy egy olyan nyelvet beszél, amit szinte lehetetlen jól megtanulni

– fogalmazott, hozzátéve, hogy sokak szerint ez a világ legnehezebb vagy második legnehezebb nyelve. Mintegy 15 millióan elmondhatjuk magunkról: azzal a luxussal születünk, hogy beszéljük a világ legnehezebb nyelvét – jegyezte meg Aczél Petra.