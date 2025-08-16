FideszTiszaeredményekPublicus IntézetPulai András

A Publicus mérései szerint is vezet a Fidesz a Tiszával szemben az egyéni választókerületekben

Hiába közlik a baloldali közvélemény-kutatók egymás után a Tisza Párt országos előnyét mutató méréseket, a 2026-os választás kimenetele szempontjából döntő jelentőségű egyéni választókerületekben a Fidesz vezet. Erről nem más, mint Pulai András, a kormány iránti elfogultsággal biztosan nem vádolható Publicus Intézet igazgatója beszélt, mégpedig a saját méréseikre hivatkozva. Mindez egybevág Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn tett kijelentésével, miszerint jelenlegi állás szerint 80 egyéni mandátumot nyernének el a kormánypártok.

2025. 08. 16.
Helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben – ezt nem más jelentette ki, mint Pulai András, az erősen baloldalinak mondható Publicus Intézet igazgatója a Klikk TV Mélyvíz című műsorában. Pulai elmondta: 

érdemi eltérést tapasztalnak a helyi és az országos szintű kutatási eredmények között,

s csak országosan mérnek Tisza-előnyt. Ráadásul az igazgató a helyi méréseiket nevezte pontosabbnak, ugyanis szavai szerint országosan 

„kicsikét felül van mérve a Tisza”, s csak a párt „ hype-jának” köszönhető a jobb eredmény.

Mint kifejtette: az egyéni választókerületi méréseknél olyan kérdéseket tesznek fel az embereknek, amelyekkel „visszahúzzák őket” a földre, így pontosabb képet kapnak a valós pártpreferenciáikról. Arra a kérdésre, hogy az országos vagy a helyi szintet véli fontosabbnak, Pulai utóbbit emelte ki, mivel ott dől el a választás, hiszen összesen 106 egyéni választókerület van, míg a listás helyek száma csak 92.

Orbán Viktor nyolcvan választókerületről beszélt

Emlékezetes: Orbán Viktor miniszterelnök az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetemen arról beszélt, hogy 

a kormánypártok vezetnek az egyéni választókerületek túlnyomó többségében, s arra számít, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjei megszerzik e mandátumok zömét a jövő évi választáson.

Mint mondta, jelen állás szerint nagyjából 80 egyéni választókerületben győzne kormánypárti jelölt, de a kampány célja 86-87 mandátum elnyerése. Ezt a várakozást a kormánypártok friss belső mérései is alátámasztják. Így Jász-Nagykun-Szolnok 2-es számú egyéni választókerületében a Fidesz–KDNP 40,4 százalékon áll, míg a Tisza Párt támogatottsága 25,8 százalékos. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületében ugyanez az arány 38-27 százalék a Fidesz javára.

A kerekasztal dolgozik

Mindeközben az egymással szorosan együtt mozgó baloldali közvélemény-kutatók többsége, amilyen egyébként a Publicus is, továbbra is a Tisza Párt irreális mértékű előnyéről publikál méréseket. 

A manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégek zászlóshajója, a Medián például arról írt néhány hete, hogy a részvételüket biztosan ígérő pártválasztók között 51-36 százalékra vezetnek Magyar Péterék a Fidesz előtt, valamint, hogy már a falvakban is beérte a Tisza támogatottsága a kormánypártokét. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

