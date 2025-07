Így működik a négyévente ismétlődő közvélemény-befolyásolás

Visszatérő közvélemény-befolyásolási szándék

A szakmai hibákon túl azonban szándékos közvélemény befolyásolási szándék is tapasztalható a baloldali kutatók működésében. Erről ők maguk beszéltek, amikor a 2022-es választásokat követően egy összegző cikkben nyilatkoztak a 444-nek.

Talán a legsúlyosabb állítás Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetőjének nevéhez fűződik, aki akkor úgy fogalmazott: „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat.” Róna nem sokkal később úgy fogalmazott: „Utólag ezeket elég könnyű azonosítani, de nem fogom tudni bizonyítani, hogy ezek az anyagok azzal a céllal készültek, hogy hülyítsék az embereket.”

Működik a manipulációs kerekasztal

A Magyar Nemzet – többek között az idézett 444-es cikk alapján – korábban már bemutatta, hogyan működik a manipulációs kerekasztal. A már említett 21 Kutatóközpont, a Medián, a Republikon, az Idea Intézet, a Publicus és a Závecz Research az elmúlt hónapokban is tendenciózusan tett közzé olyan kutatási eredményeket, amelyek irreálisan felülmérik a Tisza Pártot és alulértékelik a Fidesz–KDNP-t. Ennek pedig nem lehet más célja, csak az, amiről 2022-ben Róna Dániel is beszélt. Vagyis, hogy befolyásolják a közvéleményt, és Magyar Péter pártját győzelemre esélyesként állítsák be a választók előtt.