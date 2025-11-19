Berobban a támogatási bomba: milliárdok várnak a vidéki vállalkozásokra

Rendkívüli

A kormány útjára indítja a Demján Sándor-tőkeprogram második ütemét. A Nemzetgazdasági Minisztérium az új pályázatokat kifejezetten a termelőberuházások támogatására, a legalább öt fő munkavállalót foglalkoztató és kettő lezárt üzleti évvel rendelkező, vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások számára hirdeti meg.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19.
Jelentős segítséget ad a kormány a vállalkozásoknak Fotó: GettyImages
A kormány 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programot hajt végre, megduplázta a Demján Sándor-tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, valamint bevezette a fix 3 százalékos kkv-hitelt – emlékeztet a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdán kelt közleményében. A kormány célja, hogy a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatásával növelje a hazai kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét – emelik ki.

vidéki
Most a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása van soron. Fotó: Shutterstock

A források kétharmada a leghátrányosabb helyzetű vidékekre került

Mint írják: a mai napon megjelent a Demján Sándor 1+1 Kkv-beruházásélénkítő támogatási program második ütemének végleges felhívása. A pályázatok előtöltésére november 20-án 10 órától november 28-áig lesz lehetőség, a támogatási kérelmek december 1-jén lesznek benyújthatók – hívja fel a figyelmet a tárca, megjegyezve: a program a vidéki, legalább ötfős feldolgozóipari vállalkozások beruházásait támogatja 20 milliárd forintos keretösszeggel.

A Demján Sándor 1+1 Kkv-beruházásélénkítő támogatási program második szakasza az első ütem kimagasló eredményeire épül, amelynek keretében eddig közel 1400 vállalkozás részesült támogatásban, mintegy 108 milliárd forint értékben, ami több mint 200 milliárd forintnyi beruházás megvalósulását teszi lehetővé országszerte. A források közel kétharmada a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került, jelentősen hozzájárulva a helyi gazdaságok megerősödéséhez.

A második ütem előregisztrációs időszakában összegyűlt igények alapján a felhívás véglegesítésre került. A Nemzetgazdasági Minisztérium a második ütemet kifejezetten a termelőberuházások támogatására, a legalább öt fő munkavállalót foglalkoztató és két lezárt üzleti évvel rendelkező, vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások számára hirdeti meg. A program továbbra is új, korszerű eszközbeszerzések megvalósítását támogatja.

A főbb paraméterek változatlanok maradtak:

  • 25–200 millió forint közötti, ötvenszázalékos intenzitású vissza nem térítendő támogatás igényelhető,
  • kizárólag vidéki megvalósítási helyszínen,
  • minimum két lezárt üzleti év szükséges.

A végleges felhívás november 19-én jelenik meg és november 20-án 10 órától november 28-áig lesz lehetőség a kérelmek előtöltésére, amelyek 2025. december 1-jén lesznek benyújthatók. November 12-én lezárult a Demján Sándor 1+1 Kkv-beruházásélénkítő támogatási program második ütemének előregisztrációs szakasza, támogatási kérelmet kizárólag azok adhatnak be, akik az előregisztrációban részt vettek.

A hatékonyságnövelő fejlesztések erősítik a versenyképességet

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: „az első ütemben nyertesek közül vannak, akik már megvalósították beruházásukat, ezek a vállalkozások jó példával szolgálnak arra, hogy a hatékonyságnövelő fejlesztések mind a hazai, mind az exportpiacon erősítik a versenyképességüket. 

Célunk, minél több kkv számára lehetőséget biztosítani arra, hogy a technológiai megújulás által mérhetően növekedjen a termelékenységük, a jövedelemtermelő képességük, valamint hogy magasabb hozzáadott értékű működésre tudjanak átállni.

A program lebonyolítását a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség végzi, a pályázati felhívás és a kitöltő rendszer a www.vali.hu felületen érhető el.

A támogatás 2026 első negyedévében száz százalék előleg formájában kerül kifizetésre, hogy a vállalkozások minél előbb elindíthassák beruházásaikat.

