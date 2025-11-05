Nemzetgazdasági MinisztériumSzabados Richárdkkv szektor

Nem áll le a kormány – újabb jelentős összegekhez juthatnak a kkv-k

Indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme, hamarosan újabb húszmilliárd forint támogatást nyitnak meg a vidéki vállalkozások fejlesztésére. A program célja, hogy növelje a vidéki kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 11:25
A legkülönfélébb fejlesztésekre fordíthatják a Demján Sándor-programban elnyerhető forrást a cégek MTI/Krizsán Csaba
illusztráció Fotó: MTI/Krizsán Csaba
A kormány mindent megtesz a magyar kis- és középvállalkozások támogatása érdekében, ezért október 6-ától bevezették a fix 3 százalékos kkv-hitelt és megduplázták a Demján Sándor-tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét. A kormány azonban itt nem áll meg: a hazai kkv-k további megerősítése érdekében elindítja a Demján Sándor 1+1 kkv-beruházásélénkítő támogatási program második ütemét, húszmilliárd forint keretösszeggel – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdán. 

kkv
Fotó:  Shutterstock

A cél: növelni a kkv-k versenyképességét

Mint írják: a program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb kétszázmillió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, ötvenszázalékos támogatási intenzitással. A program célja, hogy a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatásával növelje a magyar kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét. Az előregisztráció november 6-án indul, a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség.

 

A hazai kkv-k még hatékonyabb támogatása érdekében a program folytatódik

A Demján Sándor 1+1 program első üteme kimagasló eredményeket hozott: eddig csaknem 1400 vállalkozás részesült támogatásban 108 milliárd forint értékben. A támogatások révén több mint kétszázmilliárd forintnyi beruházás valósul meg országszerte, a forrás közel kétharmada pedig a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került, hozzájárulva a helyi gazdaság megerősödéséhez.

A kihívásokkal teli nemzetközi gazdasági helyzet továbbra sem kedvez a vállalkozások beruházásainak. Az Európai Unió egyre súlyosabb versenyképességi problémákkal küzd, miközben az EU és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás az európai vállalkozások számára hátrányos feltételeket teremtett. Ezért a kormány a hosszú távon fenntartható, beruházásvezérelt gazdasági növekedés elérése és a hazai kkv-k még hatékonyabb támogatása érdekében a program folytatásról döntött.

 

Vissza nem térítendő támogatássál segítik a kkv-k technológiai ugrását

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok munkatermelékenysége között több mint kétszeres a különbség, ami indokolja, hogy vissza nem térítendő támogatásokkal is elősegítsük a kkv-k technológiai ugrását. A modern gépek hatékonyabb működést tesznek lehetővé, így nő a vállalkozások termelékenysége és versenyképessége, ami megkönnyíti a munkavállalók bérének kigazdálkodását, ezáltal hozzájárul a magyar családok megélhetésének biztosításához is. A kormány célja változatlan: a hazai kkv-k bátran fejlesszenek, váltsanak technológiát, álljanak át magasabb hozzáadott értékű termelésre.

A pályázatban a támogatás kizárólag új, modern eszközök beszerzését segíti, így a kkv-k gyorsabban és hatékonyabban fejleszthetik termelésüket. Az egyszerűsített feltételeknek köszönhetően a pályázás is áttekinthetőbb és könnyebben teljesíthető lesz a vállalkozások számára.

 

Az előregisztráció november 6-án indul

A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb kétszázmillió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, ötvenszázalékos támogatási intenzitással. A forrás várhatóan további mintegy 250 vállalkozás fejlesztéséhez járulhat hozzá, ami legalább negyvenmilliárd forintnyi új beruházást eredményezhet a magyar gazdaságban. A támogatási összegek 2026 első negyedévében száz százalékban előlegként kerülnek kifizetésre, hogy a vállalkozások minél hamarabb megkezdhessék beruházásaikat.

A pályázás menete a lehető legegyszerűbb módon, a korábban megszokott rendben zajlik majd: az előregisztráció november 6-án indul, ezt követően november második felében megkezdődik a pályázatok előtöltése, míg a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség. Csak azok a vállalkozások nyújthatják be kérelmüket, amelyek az előregisztrációs szakaszban is részt vettek.

A program a Vali.hu oldalon keresztül érhető el.

