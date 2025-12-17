Köd, ónos eső, csúszós utak: barátságtalan arcát mutatja ma az időjárás

Rendkívüli

Borongós, többfelé párás, ködös időre kell számítani szerdán, a csapadék jellege napközben változhat: a szitálást helyenként akár ónos eső is felválthatja.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 6:23
Többnyire borult marad az ég, egyes térségekben tartós párásság és köd ronthatja a látási viszonyokat, legfeljebb kisebb felhőszakadások fordulhatnak elő. A délelőtti órákig főként gyenge, helyenként ónos csapadékra lehet számítani, napközben pedig már eső is kialakulhat – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Szerda délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. 

A csúcshőmérséklet többnyire 0 és +5 fok között alakul, de néhol ennél enyhébb idő is előfordulhat. Késő estére -2 és +5 fok közé hűl vissza a levegő.

A légköri változások összességében nem terhelik meg jelentősen a szervezetet, ugyanakkor a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi és légúti betegek panaszait. A fájdalom és a mozgásbeszűkülés enyhítésében segíthet az érintett testrészek reggeli átmozgatása. A nedves, párás idő kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusok terjedésének is, ezért ilyenkor különösen fontos a fokozott higiénia – írja a Köpönyeg az orvosmeteorológiai jelentésében.

Felhős, nyirkos idő várható vasárnapig

Csütörtökön marad a borult, párás idő, ám a déli országrészben időnként szakadozhat a ködfelhőzet, és rövid időre a nap is előbukkanhat. A hőmérséklet többnyire 3 és 11 fok között alakul, a világosabb déli tájakon lehet enyhébb az idő.

Pénteken jellemzően borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. Délen kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet. Szórványosan gyenge csapadék fordulhat elő, eső vagy szitálás formájában, néhol akár ónos jelleggel. Délután 3–12 fok valószínű – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

Szombaton túlnyomórészt borult, párás, ködös marad az idő, csak kevés helyen lehetnek átmeneti derültebb időszakok. A hőmérséklet lényegében nem változik, 3–10 fokra számíthatunk.

Vasárnap is többnyire erősen felhős vagy borult, párás, ködös idő ígérkezik. Elszórtan szitálás, az éjszakai órákban helyenként ónos szitálás is kialakulhat. A hajnali -1, +5 fokról kora délutánra 3–9 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)


