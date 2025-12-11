Minden eddiginél erősebben fenyeget a klímakatasztrófa

Egy nemrég publikált, a 2025-ös helyzetet áttekintő jelentés szerint 2024 globálisan a valaha mért legmelegebb év volt. A 34, úgynevezett „földi kritikus jelzőből” 22 ma már rekordszinten áll, ami jól mutatja, hogy a bolygónk egyre nagyobb kihívásnak kell megfeleljen a klímaváltozással kapcsolatban is – írják tanulmányukban Szabó Péter, Kis Anna és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszék oktatói. A Másfélfok által idézett írás szerint a légkör melegedése ráadásul az elmúlt években felgyorsult: nemcsak az üvegházhatású gázok ember okozta kibocsátásai értek csúcsra, hanem több, eddig kevésbé ismert folyamat is erősíti a felmelegedést.

A klímaváltozás felgyorsulása lemérhető a kiszáradt területeken is / Fotó: BAKR AL KASEM / ANADOLU

A Föld egyre több napenergiát nyel el, többet, mint amennyit visszasugároz az űrbe. Egyrészt azért, mert a bolygónk az eltűnő hó- és jégfelszínek miatt egyre sötétebbé válik, másrészt pedig a felhők fényvisszaverő képessége is gyengül. Ezzel párhuzamosan gyengül az Atlanti-óceán nagy áramlási rendszere is, amely többek között jelentősen befolyásolja Európa éghajlatát; ennek további lassulása pedig súlyos regionális éghajlati zavarokat okozhat. Mindezek mellett a halálos áldozatokat követelő és gazdaságilag is jelentős időjárási szélsőségek száma meredeken nő: az éghajlati okokra visszavezethető, 2000 óta bekövetkezett károk globálisan már meghaladják a 18 ezer milliárd amerikai dollárt.

A Párizsi Klímagyezmény 2015. decemberi elfogadásakor a globális felmelegedés az iparosodás előtti időszakhoz (1850-1900) képest nagyjából 1 Celsius fok volt. Ma ez az érték már megközelíti az 1,4 fokot, és

az elmúlt évtized adatai alapján a felmelegedés üteme jelentősen gyorsult.

Ha a jelenlegi trend folytatódik, a világ már 2029 körül tartósan elérheti a kritikus 1,5 fokos felmelegedési szintet, miközben tíz évvel ezelőtt ezt a küszöböt még csak 2042-re valószínűsítették (azaz 10 év alatt nemhogy javítani nem tudtunk a helyzeten, hanem 13 évet el is vesztegettünk).

Látható a melegedés gyorsulása

A másfél Celsius fokos határ elérése ma már meglepően közeli valóság – sokkal közelebb állunk hozzá, mint korábban gondoltuk, és jelenleg a klímamodellek legpesszimistább forgatókönyveit közelítjük.