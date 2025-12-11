Földklímaváltozásfelmelegedés

Minden eddiginél erősebben fenyeget a klímakatasztrófa

A Föld rendszereinek több mint kétharmada ma már kritikus állapotban van, miközben 2024 a történelem legmelegebb éve lett. Eközben az is világos lett, hogy mindenféle intézkedés ellenére az emberi tevékenység tovább növeli az éghajlati és ökológiai válságot, gyorsítja a klímaváltozást.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 7:58
A klímaváltozás hatása Fotó: HOZI Forrás: Middle East Images
Egy nemrég publikált, a 2025-ös helyzetet áttekintő jelentés szerint 2024 globálisan a valaha mért legmelegebb év volt. A 34, úgynevezett „földi kritikus jelzőből” 22 ma már rekordszinten áll, ami jól mutatja, hogy a bolygónk egyre nagyobb kihívásnak kell megfeleljen a klímaváltozással kapcsolatban is – írják tanulmányukban Szabó Péter, Kis Anna és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszék oktatói. A Másfélfok által idézett írás szerint a légkör melegedése ráadásul az elmúlt években felgyorsult: nemcsak az üvegházhatású gázok ember okozta kibocsátásai értek csúcsra, hanem több, eddig kevésbé ismert folyamat is erősíti a felmelegedést.

DARAA, SYRIA - SEPTEMBER 22: An aerial view of dried out area, once known as one of the country’s key breadbaskets, agriculture has become unsustainable due to drought, climate change, Israel’s interference with water resources, and years of conflict in Daraa province, southern Syria on September 22, 2025. Daraa province and the Yarmouk Basin are now facing a collapse in agricultural production. Bakr Al Kasem / Anadolu (Photo by Bakr Al Kasem / Anadolu via AFP), klímaváltozás
A klímaváltozás felgyorsulása lemérhető a kiszáradt területeken is / Fotó: BAKR AL KASEM / ANADOLU

A Föld egyre több napenergiát nyel el, többet, mint amennyit visszasugároz az űrbe. Egyrészt azért, mert a bolygónk az eltűnő hó- és jégfelszínek miatt egyre sötétebbé válik, másrészt pedig a felhők fényvisszaverő képessége is gyengül. Ezzel párhuzamosan gyengül az Atlanti-óceán nagy áramlási rendszere is, amely többek között jelentősen befolyásolja Európa éghajlatát; ennek további lassulása pedig súlyos regionális éghajlati zavarokat okozhat. Mindezek mellett a halálos áldozatokat követelő és gazdaságilag is jelentős időjárási szélsőségek száma meredeken nő: az éghajlati okokra visszavezethető, 2000 óta bekövetkezett károk globálisan már meghaladják a 18 ezer milliárd amerikai dollárt.

A Párizsi Klímagyezmény 2015. decemberi elfogadásakor a globális felmelegedés az iparosodás előtti időszakhoz (1850-1900) képest nagyjából 1 Celsius fok volt. Ma ez az érték már megközelíti az 1,4 fokot, és

 az elmúlt évtized adatai alapján a felmelegedés üteme jelentősen gyorsult. 

Ha a jelenlegi trend folytatódik, a világ már 2029 körül tartósan elérheti a kritikus 1,5 fokos felmelegedési szintet, miközben tíz évvel ezelőtt ezt a küszöböt még csak 2042-re valószínűsítették (azaz 10 év alatt nemhogy javítani nem tudtunk a helyzeten, hanem 13 évet el is vesztegettünk).

Látható a melegedés gyorsulása

A másfél Celsius fokos határ elérése ma már meglepően közeli valóság – sokkal közelebb állunk hozzá, mint korábban gondoltuk, és jelenleg a klímamodellek legpesszimistább forgatókönyveit közelítjük.

A kibocsátás növekedése gyorsítja a klímaváltozást

  • A szénből, földgázból és kőolajból származó energiafelhasználás 2024-ben minden idők csúcsára emelkedett, vagyis a globális igény tovább nő, nem csökken. Bár a nap- és szélenergia termelése gyors ütemben bővül, még mindig csak töredékét, 3-4 százalékt adja az emberiség által felhasznált teljes energiának.
  • Az üvegházhatású gázok emberi tevékenységekből származó kibocsátása 2024-ben szintén rekordmagas, 40 gigatonna CO₂-egyenérték volt. Ez jól mutatja, hogy a kibocsátások a gazdasági fejlődéssel és az energiakereslet növekedésével együtt tovább emelkednek.
  • Ennél is nagyobb probléma, hogy az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás az elmúlt néhány év után ismét a Covid előtti szintekre ugrott vissza (átlagosan évi 5 tonna fejenként), és ezzel 2007 óta gyakorlatilag stagnál. Ez azt jelzi, hogy se a globális világgazdaság, se az egyes országok nem tudták feladni a megszokott jólétet és leválasztódni a fosszilis energiafelhasználásról.
  • Az egy főre jutó hústermelés és -fogyasztás folyamatosan növekszik, és jelenleg 1980-hoz képest már 50 százalékkal magasabb – ezzel hetente félmillió új haszonállatra van szükség. Mivel az állattartás – különösen a szarvasmarha – jelentős metánkibocsátással jár, ez a növekvő trend is érdemben hozzájárul a klímaváltozáshoz.

Erősödő hatások

  • A globális erdőveszteség 2024-ben közel 30 millió hektár volt, míg 2000-ben ennek csupán a fele. Ez a növekvő erdőirtás, illetve az erdőtüzek következménye, amelyek a szénmegkötő képesség csökkenéséhez, illetve a klímamodellekben nem számolt extra kibocsátáshoz vezetnek.
  • Ugyan pozitívumként említhető, hogy az üvegházhatású gázok karbonadóval terhelt aránya nőtt az elmúlt 20 évben, de még mindig csak a globális kibocsátások 25-30 százalékát fedi le. Bár egyre több ország vezeti be az ilyen jellegű adókat és kvótarendszereket, ezek jelenlegi aránya és összege még nem eredményezi a kibocsátások megfelelő csökkentését és az elégséges alkalmazkodást.
  • Az óceánok hőtartalma rekordmagas szintre emelkedett, ez jelentősen növeli a ciklonok és hurrikánok erejét, illetve hozzájárul a korallok pusztulásához.
  • Az Északi-sarkvidék nyáron minimális jégkiterjedése az elmúlt 10 évben stagnált ugyan, de a 40 évvel ezelőttihez képest már 40 százalékkal alacsonyabb, tovább gyorsítva az északi félteke melegedését.
  • Grönland (és az Antarktisz) hatalmas jégtömege évről évre rekordalacsony szinten van. Az ezekből származó sóban szegény víz hozzájárul az Atlanti-óceán tengeráramlatainak módosulásához, illetve elérhetjük azt a pontot, ami 2100 után több méteres globális tengerszint-emelkedéssel jár.
  • Az extrém forró napok száma drámaian megnőtt a Földön az elmúlt évtizedekben – jelenleg 20 százalékkal haladja meg az 50 évvel ezelőtti átlagot. A hőhullámok gyakoribbá, intenzívebbé és hosszabbá váltak.
  • A Föld sugárzás-visszaverő képessége évről-évre egyre alacsonyabb, vagyis bolygónk kevesebb napfényt ver vissza, és több energiát nyel el. A csupán 1 százalék alatti változás is nagy hatással bír a földi folyamatokra.
  • A tüzek okozta globális erdőveszteség minden idők legmagasabb értékét érte el 2024-ben. A 2000-es évekhez képesti háromszoros növekedés egyszerre tovább gyorsítja a klímaváltozást, és súlyosbítja a biodiverzitási válságot.

Nincs megállás, pedig van megoldás

Mindezek alapján a világ egyre közelebb sodródik a veszélyes „forró Föld” forgatókönyvhöz – egy olyan állapothoz, amelyben a klímarendszer önmagát erősítő folyamatok miatt még akkor is tovább melegedne, ha az emberiség gyorsan csökkentené a kibocsátásokat. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy még mindig van esélyünk ennek a folyamatnak a megállítására: rendelkezésre állnak olyan nagyon hatékony és gyorsan alkalmazható beavatkozások, mint például a tüzek és erdőirtások visszaszorítása, a fosszilis energiahordozók azonnali drasztikus ütemű kiváltása és az energiahatékonyság radikális javítása, a mezőgazdasági kibocsátások jelentős csökkentése, valamint a fenntarthatóbb fogyasztási szokások és zöldebb környezetpolitikák gyors bevezetése.


 

