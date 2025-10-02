Óriási siker a Demján Sándor-program, már több száz milliárd forint támogatást utaltak ki a hazai vállalkozásoknak

Januári indulása óta már több mint 700 hazai vállalkozás kérelmét fogadta be az Exim Magyarország a Demján Sándor-program keretében meghirdetett új finanszírozási lehetőségek valamelyikére, összesen 520 milliárd forint értékben. Az EximM széles körű termékkínálata iránt kiemelkedő kereslet mutatkozik: a legnépszerűbb termékek ezúttal is a forgóeszközhitelek, amelyek a befogadott ügyletvolumenek 48 százalékát adják, a beruházási és befektetési hitelek 42 százalékot tesznek ki, míg a lízingkonstrukciók 10 százalékot.

Az igénylő cégek szektorális megoszlása is sokszínűséget tükröz: a legaktívabb ágazatok között szerepel a feldolgozóipar 29 százalékkal, az ingatlanfejlesztés és építőipar iparág 25 százalékkal, valamint a kereskedelem iparág 19 százalékkal. Az Exim Magyarország folyamatosan dolgozik a kérelmek feldolgozásán, és együttműködik a pénzügyi partnereivel a gyors elbírálás érdekében. A befogadott kérelmek összege 54 százalékban forint alapú, 46 százalékban euró alapú finanszírozásra szól.

– A programban elindított konstrukcióink iránti figyelem folyamatos, ami azt mutatja, hogy a hazai vállalkozásoknak valóban szükségük van stabil, kiszámítható, kedvező feltételű forrásokra. Különösen örömteli, hogy már több mint 700 vállalkozásnak tudtunk támogatást nyújtani, és számos új fejlesztés, beruházás elindulását segíthettük elő a programon keresztül. Elsődleges célunk, hogy ezek a források minél hamarabb eljussanak a vállalkozásokhoz gyors, átlátható és ügyfélközpontú folyamataink segítségével. Emellett arra biztatunk minden hazai kis-, közép- és nagyvállalatot, hogy éljenek a még elérhető lehetőségekkel! – mondta Berta Adrienn, az Exim Magyarország vezérigazgatója a termékek népszerűsége kapcsán.

A programban meghirdetett Exim-termékek esetében jelenleg még 80 milliárd forintnyi szabad keret áll a vállalkozások rendelkezésére. Mindegyik termék fix kamatozású, a vállalkozások számára kiszámítható feltételeket kínál, és a beruházásoktól a zöldfejlesztéseken át egészen a külpiaci terjeszkedésig sokféle üzleti cél megvalósítható általuk.