Így izzította be a hazai vállalkozásokat a Demján Sándor-program

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Demján Sándor 1+1 kkv-beruházásélénkítő támogatási program: a kifizetések összege elérte a 75 milliárd forintot, vagyis a megítélt támogatások csaknem háromnegyede már a nyertes vállalkozások számláján van. A pozitív döntéssel rendelkező vállalkozások kétharmada, vagyis mintegy 900 hazai kkv már megkezdhette tervezett beruházásait. A program tehát nemcsak gyors ütemben halad, hanem kézzelfoghatóan támogatja a magyarországi kis- és középvállalkozások beruházásainak mielőbbi megvalósítását – jelezte pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A pozitív támogatói döntéssel rendelkező vállalkozások háromnegyede már kézhez kapta a támogatói okiratát is: eddig több mint ezer cég részére állította ki a programot lebonyolító Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség a támogatói okiratot összesen 83 milliárd forint értékben. Ez egyben azt is jelzi, hogy a program adminisztrációs folyamatai gördülékenyen zajlanak, a források pedig a lehető leggyorsabban jutnak el a kedvezményezettekhez.

A program tempója folyamatosan gyorsul, és az adatokból is jól látszik, hogy óriási segítséget jelent a hazai kis- és középvállalkozások számára. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a beruházások minél hamarabb megkezdődhessenek

– emelte ki Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár.

A Demján Sándor 1+1 program célja, hogy a vállalkozások saját forrásait kiegészítve, kedvező feltételek mellett segítse a beruházások finanszírozását. A konstrukció különlegessége, hogy a támogatás egyaránt előmozdítja a technológiai fejlesztéseket, a kapacitásbővítést és az energiahatékonysági beruházásokat, ezáltal érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a magyarországi kkv-k hazai és nemzetközi szinten egyaránt versenyképesek legyenek.

Az elmúlt hetekben a kifizetések üteme látványosan felgyorsult: mindössze egy hónap alatt megnégyszereződtek a kifizetések.

Ez azt is jelenti, hogy a program nemcsak a hosszú távú növekedést támogatja, hanem azonnali gazdaságélénkítő hatással is bír. A kedvezményezett cégek a támogatás révén új gépeket, modern technológiákat szerezhetnek be, amelyek a foglalkoztatás bővülését és a helyi gazdaság erősödését is magukkal hozzák.