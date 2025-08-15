Demján Sándor 1 + 1 KKV Támogatási Programtámogatáskkv-k

Így izzította be a hazai vállalkozásokat a Demján Sándor-program

A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium eddig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést, akik összesen 104,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra váltak jogosulttá. A program tempója folyamatosan gyorsul, a kifizetések összege elérte a 75 milliárd forintot, így a pozitív döntéssel rendelkező vállalkozások kétharmada, vagyis mintegy 900 hazai kkv már megkezdhette tervezett beruházásait.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 10:58
kkv, kis- és közepes vállalkozások
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Demján Sándor 1+1 kkv-beruházásélénkítő támogatási program: a kifizetések összege elérte a 75 milliárd forintot, vagyis a megítélt támogatások csaknem háromnegyede már a nyertes vállalkozások számláján van. A pozitív döntéssel rendelkező vállalkozások kétharmada, vagyis mintegy 900 hazai kkv már megkezdhette tervezett beruházásait. A program tehát nemcsak gyors ütemben halad, hanem kézzelfoghatóan támogatja a magyarországi kis- és középvállalkozások beruházásainak mielőbbi megvalósítását – jelezte pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A pozitív támogatói döntéssel rendelkező vállalkozások háromnegyede már kézhez kapta a támogatói okiratát is: eddig több mint ezer cég részére állította ki a programot lebonyolító Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség a támogatói okiratot összesen 83 milliárd forint értékben. Ez egyben azt is jelzi, hogy a program adminisztrációs folyamatai gördülékenyen zajlanak, a források pedig a lehető leggyorsabban jutnak el a kedvezményezettekhez.

A program tempója folyamatosan gyorsul, és az adatokból is jól látszik, hogy óriási segítséget jelent a hazai kis- és középvállalkozások számára. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a beruházások minél hamarabb megkezdődhessenek

– emelte ki Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár.

A Demján Sándor 1+1 program célja, hogy a vállalkozások saját forrásait kiegészítve, kedvező feltételek mellett segítse a beruházások finanszírozását. A konstrukció különlegessége, hogy a támogatás egyaránt előmozdítja a technológiai fejlesztéseket, a kapacitásbővítést és az energiahatékonysági beruházásokat, ezáltal érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a magyarországi kkv-k hazai és nemzetközi szinten egyaránt versenyképesek legyenek.

Az elmúlt hetekben a kifizetések üteme látványosan felgyorsult: mindössze egy hónap alatt megnégyszereződtek a kifizetések. 

Ez azt is jelenti, hogy a program nemcsak a hosszú távú növekedést támogatja, hanem azonnali gazdaságélénkítő hatással is bír. A kedvezményezett cégek a támogatás révén új gépeket, modern technológiákat szerezhetnek be, amelyek a foglalkoztatás bővülését és a helyi gazdaság erősödését is magukkal hozzák.

A Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt célja, hogy a program teljes keretösszege mielőbb a vállalkozásoknál hasznosuljon, ezáltal hozzájárulva a magyar gazdaság versenyképességének és növekedési potenciáljának erősítéséhez – közölték.

Megvalósult a terv

– Lehetetlennek tűnt, de sikerült megcsinálni! – fogalmazott kapcsolódó videóbejegyzésében Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára. Elmondta: – Az 1+1 kkv-beruházásélénkítő programunknál amikor a 48 milliárdos keretet kiírtuk, akkor az volt a tervünk, hogy nyár elején, konkrétan június végéig a támogatási összegek már eljussanak a cégekhez. Ez követően keretemelés lett, hiszen a cégek azt mondták, hogy a keret nem elég. A megemelt keretnél fokozatosan értékeljük a cégeket, és egy mérföldkőhöz értünk. Azt mondtuk, hogy augusztus közepéig 75 milliárd forint ott legyen a cégek számláján. 

Úgyhogy be tudom ezt most jelenteni: több mint 75 milliárd forintot folyósítottunk!

Ha a számokat nézzük, akkor 1351 eddigi nyertesünk van. Ebből több mint ezernél  ki is állítottuk a támogatói okiratokat, és több mint 900-nál már a folyósítás is megtörtént. A munka folytatódik – zárta a videóbejegyzést az államtitkár.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.