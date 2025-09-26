Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok nem költik mások pénzét mások háborújára + videó

digitalizációDemján Sándorhonlapvállalkozás

Több mint négyezer vállalkozás kerülhet fel a világhálóra

Több mint 4000 vállalkozás kezdheti meg digitális fejlesztéseit a Demján Sándor „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program támogatásával.

2025. 09. 26. 12:29
A Neumann Technológiai Fesztivál keretében ünnepélyesen lezárult a Demján Sándor-program egyik legsikeresebb elemét, a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” programot népszerűsítő rendezvénysorozat – közölte pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A program 9 milliárd forintos keretösszegéből összesen több mint 6000 hazai mikro- és kisvállalkozás kaphat támogatást digitális fejlesztéseihez. Az eddig kiállított 4.310 voucher közül 1370-et már beváltottak a vállalkozások.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár kiemelte, hogy: „a XXI. században egy vállalkozás számára a honlap már nem lehetőség, hanem a létezés alapfeltétele. A kormány célja nemcsak az, hogy a magyar kkv-k megjelenjenek az interneten, hanem hogy győztesei legyenek a digitális gazdaságnak.”

A „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program vissza nem térítendő támogatás formájában segíti a mikro- és kisvállalkozások webes megjelenését, közösségi média-aktivitását és e-kereskedelmi tevékenységét. A támogatás felhasználásával a legkülönbözőbb ágazatokban tevékenykedő vállalkozások kezdhetik meg digitális fejlesztéseiket. 

Néhány példa a tervezett projektek közül: 

  • egy szépségszalon reszponzív weboldalt készít, amely élen jár a marketingkampányok optimalizálásában;
          egy fotós vállalkozás modern WordPress-oldalt, tárhely- és email-szolgáltatást vezet be ügyfélkörének bővítése érdekében;
  • egy kézműves ruhakészítő cég online áruházat indít menyasszonyi és alkalmi ruhái értékesítésére;
  • egy ingatlanközvetítő vállalkozás portfólióját mutatja majd be új honlapján;
  • egy grafikus és arculattervező cég webshopban tervezi értékesíteni digitális szolgáltatásait;
  • autószervizek és alkatrész-kereskedők webshopokkal bővített oldalaikkal nyitnak új értékesítési csatornákat.

A pályázatok többsége a kiskereskedelmi és vendéglátó szektorból érkezett, ahol a cél a webshopok indítása volt, míg az építőipar és a mérnöki szolgáltatások szereplői elsősorban a professzionális honlapok és közösségi média jelenlét fejlesztésére fordítják a támogatást.

Szolnoki Szabolcs technológiáért, űriparért és védelmi iparért felelős helyettes államtitkár előadásában hangsúlyozta, hogy: 

A digitális gazdaság fejlesztése és a technológiai innovációk támogatása kiemelt kormányzati célkitűzés. Ezt a célt szolgálja a közelmúltban megjelent új mesterségesintelligencia-stratégia, valamint az elfogadás előtt álló mesterségesintelligencia-törvény is

– fogalmazott a tárca közleménye szerint Szolnoki Szabolcs technológiáért, űriparért és védelmi iparért felelős helyettes államtitkár.

