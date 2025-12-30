Újabb állam készül a háborúra, fontos lépést tett az európai ország

Az 1990-es évek turbulens időszak volt a világpolitikában, ahogy meghatározó volt a fegyverkezést érintő egyezmények szempontjából is. Az ENSZ 1997-ben aláírt ottawai egyezménye sem véletlenül ebben az időszakban született, azonban 2025-re már tömegével vannak azok, akik távoztak vagy távoznának, a legfrissebb közülük pedig Litvánia – írja az Origo.
Ukrajna, Finnország, Lengyelország, Lettország és Litvánia is kilépett az ottawai egyezményből, amely tiltja a gyalogsági aknák felhalmozását és gyártását. Mint arról lapunk is beszámolt, Litvánia először 2025 júniusában értesítette António Guterres ENSZ-főtitkárt az egyezményből való kilépési szándékáról. Ezt a litván parlament 2025. májusi szavazása előzte meg. A kilépés azonban csak december 27-én, az egyezmény 20. cikkében előírt hat hónapos várakozási időszakot követően vált véglegessé.
