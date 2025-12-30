Újabb állam készül a háborúra, fontos lépést tett az európai ország

Míg a szárazföldi aknák közül több olyan is van, amely nagy mennyiségű fémre, esetleg nagyobb súlyra, illetve speciális rádiójelek érzékelésekor robban, addig a gyalogsági aknák egy jelentős része súlyra aktiválódó robbanószerkezetet tartalmaz. Ezek az aknák azonban nem válogatnak, hiszen súly alapján nehéz lenne eldönteni, hogy egy civil vagy egy katona lépett-e a szerkezetre. Így azonban ezek az eszközök óriási veszélyt hordoznak magukban.

Út az ottawai egyezményig

Az ENSZ ottawai egyezményét, szemben sok más fegyverkezést korlátozó egyezménnyel, civilek kezdeményezték. Az 1980-as évekre ugyanis egyértelművé vált, hogy mekkora pusztításra is képesek ezek az eszközök, ahogy az is egyértelművé vált, hogy a konfliktus befejezése után eltávolításuk elképesztő időt, pénzt és energiát igényel, garancia pedig soha nem lesz.

Az Afganisztánban vagy éppen a Vietnámban zajló modern kori háborúk egyértelművé tették mind a civil, mind pedig katonai veszteségek mértékét és annak borzalmait is.

Leszakad végtagok, gyerekek, földművesek, akik rosszkor voltak rossz helyen. A több civil szervezet által indított kezdeményezésnek – amelyet Diana hercegnő is aktívan támogatott – pedig meg is lett az eredménye, hiszen 1997-ben 122 ország aláírásával Ottawában megszületett az egyezmény ezen fegyverek gyártásának és felhalmozásának a tiltásáról.