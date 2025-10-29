Lengyelországfegyverexportorosz-ukrán háború

Jó üzlet a lengyeleknek a háború

Az ukrajnai háború kitörése óta növekszik a hadianyagok kivitele Lengyelországból, tavaly rekordösszegű, 3,2 milliárd euró értékű felszerelést adtak el – írja a Dziennik Gazeta Prawna (DGP) lengyel gazdasági napilap.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 7:36
Orosz-ukrán háború Forrás: AFP
A csaknem négy éve tartó ukrajnai háború jelentős hatással volt a lengyel fegyverexportra – szögezi le a DGP. Mint írják, a lengyel cégek fegyverexportja 2020-ban még a 400 millió eurót sem érte el, de azután, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, ez az összeg csaknem 1,2 milliárd euróra nőtt.

Az ukrajnai háború kitörése óta növekszik a hadianyagok kivitele Lengyelországból (Fotó: Vladimir Sindeyeve / NurPhoto/AFP)
A rekordot 2024-ben érték el, amikor a fegyverexport értéke 3,2 milliárd eurót tett ki – írja a DGP a lengyel külügyminisztérium adataira hivatkozva.

A lap szerint a lengyel fegyverek legnagyobb importőre Ukrajna volt, amely tavaly csaknem 2,5 milliárd euró értékű fegyvert vásárolt. Ez az összeg nem tartalmazza az Ukrajnának ingyen átadott, eddig 46 támogatási csomag keretében leszállított hadfelszerelést.

A lengyel fegyverexport második helyén tavaly az Egyesült Államok szerepelt 190 millió euróval, a harmadik és a negyedik helyen a Fülöp-szigetek és Spanyolország szerepelt 185 millió, illetve 33 millió euró értékű exporttal.

Ukrajnának a lengyel cégek egyebek között 78 darab M74-es aknavetőt, 18 darab Krab önjáró tarackot és csaknem háromszáz különböző típusú páncélozott harcjárművet adtak el.

Az Egyesült Államokba és a Fülöp-szigetekre 13 Black Hawk helikoptert szállítottak a Lockheed Martin amerikai cég lengyelországi gyárából.

Összesen 160 Piorun hordozható légvédelmi rakétavetőt pedig Észtországba, Moldovába, Norvégiába, illetve Lettországba adtak el. Exportsikert arattak a lengyel WB Group vállalatcsoport által gyártott FlyEye felderítő drónok és a Warmate kamikaze drónok is – írja a DGP.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

