Jó üzlet a lengyeleknek a háború

A rekordot 2024-ben érték el, amikor a fegyverexport értéke 3,2 milliárd eurót tett ki – írja a DGP a lengyel külügyminisztérium adataira hivatkozva.

A lap szerint a lengyel fegyverek legnagyobb importőre Ukrajna volt, amely tavaly csaknem 2,5 milliárd euró értékű fegyvert vásárolt. Ez az összeg nem tartalmazza az Ukrajnának ingyen átadott, eddig 46 támogatási csomag keretében leszállított hadfelszerelést.

A lengyel fegyverexport második helyén tavaly az Egyesült Államok szerepelt 190 millió euróval, a harmadik és a negyedik helyen a Fülöp-szigetek és Spanyolország szerepelt 185 millió, illetve 33 millió euró értékű exporttal.