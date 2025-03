Úgy fegyverkeznek a lengyelek, mintha nem lenne holnap

„Ez újabb rekord. A kommunista Lengyel Népköztársaság bukása óta még soha nem fegyverkeztek fel a lengyelek ilyen gyorsan, mint most" – áll a Rzeczpospolita cikkében. A lengyel rendőr-főkapitányság adatait elemezve leszögezték: korábbi időszakokban évente több mint tízezer fegyvertartási engedélyt adtak ki, 2022-ban viszont 37,4 ezer engedélyről volt szó, ami ugrásszerű növekedést jelent.

2023-ban 40,9 ezer volt a kiadott igazolványok száma, amelyet pedig ismét felülmúltak a tavalyi, 45,8 ezer új fegyvertartási engedélyről szóló adatok.

2024 végén Lengyelországban a magánszemélyek összesen 930,1 ezer darab lőfegyvert birtokoltak, ami csaknem kétszerese a 2017-es adatnak.

Az adatokat a Rzeczpospolita Ukrajna megtámadásával magyarázza. A társadalom ma „bizonytalanságot érez, ezért az emberek fegyvert akarnak szerezni.

Ennek az ukrajnai háború az indítóoka, de a saját biztonság, valamint a magánvagyon biztonsága miatt felmerülő aggodalmak is

– idézi a lap Brunon Holyst kriminológust.

Megszólaltatták Jerzy Dziewulski biztonsági szakértőt is, aki úgy ítélte meg: a jelenség nem csak az ukrajnai háborúval magyarázható, szerepet játszik az is, hogy a fegyvertartás egyre divatosabbá vált, miután 2011-ben lazultak az erre vonatkozó előírások Lengyelországban.

Andrzej Turczyn jogász leszögezte: a fegyvertartási engedélyek számának ugrásszerű növekedése miatt nem nőtt a legálisan tartott fegyverrel elkövetett bűntettek száma. Emellett a lengyelek továbbra is „a legkevésbé felfegyverzett európai nemzetek közé tartoznak" – mutatott rá Turczyn.

Borítókép: Fegyvereket mutatnak be Lengyelországban (Fotó: AFP)