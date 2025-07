54 éves korában elhunyt Schmuck Andor – írja az Index. A politikus több mint négy hónapja jelentette be, hogy súlyos betegséggel küzd. Mint kiderült, életmentő kezelésre szorul, amit már elkezdett, csak a TV2 show-műsora miatt szakította félbe átmenetileg.

A baloldali politikus Budapesten született 1970. szeptember 2-án. Politikai pályafutását az MSZP-ben kezdte, ahol 1994 és 1998 között Budapest IV. kerületének önkormányzati képviselője volt. 2001-ben kilépett az MSZP-ből, majd 2012-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) ügyvezető elnökévé választották. 2024-ben Budapest V. kerületének polgármesteri székéért is harcba szállt.

Ő alapította meg a Tisztelet Társaságát, amelynek célja, hogy támogassa és közösségbe szervezze az idősebb korosztályt Magyarországon.

A szervezet politikai pártoktól függetlenül működött, állami támogatás nélkül, önkéntes alapon. A Tisztelet Társasága országosan több mint 170 ezer szimpatizánst számlált, akik aktívan részt vettek a szervezet programjain és rendezvényein. 2024 szeptemberében a Margitszigeti Szabadtéri Színházban ünnepelték fennállásuk 20. évfordulóját, ahol több mint ezer nyugdíjas vett részt.

Sokoldalú személyiség volt

Schmuck Andor még Zámbó Jimmy személyi menedzsere is volt 2000-ben, de több televíziós műsorban is szerepelt: részt vett a Farm VIP-ben, a Hal a tortán című vetélkedőben, és 2025-ben A Nagy Duett című zenés show-ban is feltűnt.

Három vállalatnál is dolgozott média-tanácsadóként, illetve két könyvet is írt: az egyik a politikai életben szerzett tapasztalatairól, a másik a modern párkeresés világáról szólt.

Életében kétszer házasodott meg – mindkét alkalommal rendkívül gyorsan, 10, illetve 14 nappal a megismerkedés után. Mindkét házassága válással végződött. Gyermeke nem született, és az utóbbi években egyedülálló volt. 2025 márciusában A Nagy Duett harmadik élő show-jában jelentette be, hogy halálos beteg és életmentő kezelésekre fog járni.