Kocsis Máté is reagált Magyar Péterék ötletére: „A narcizmus tort ül az értelem felett”

Azt hiszi az ember, hogy már tényleg nincs lejjebb, a MANöken már nem lehet jobban szerelmes saját magába, aztán szembejön ez a videó – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Kocsis Máté.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Hozzátette,

tegnap este Szombathelyen átadták az önimádat Oscar-díját, felfoghatatlan mondatok hangoztak el tőle. Szinte kisül az ember agya. Azt mondja a szektának, felmerült, hogy névváltoztatással 106 Magyar Pétert indítanak a körzetekben, de inkább nem csinálják meg, mert hát tisztességesek.

Kocsis Szerint az utcafórumon elhangzott gondolatmenet minden egyes része lenyűgöző, egyben döbbenetes.

A szavak elfogynak, az ész megáll, a narcizmus tort ül az értelem felett. Az elvakult szektások eksztázisban csapkodják magukat a földhöz, és láthatóan mindenki felajzva indulna már beadni a névváltoztatási kérelmet, de a MAN szerényen marasztalja őket

– zárta a bejegyzését a politikus.

Mint azt mi is megírtuk, Magyar Péter Szombathelyen árulta el, hogy a tiszások köreiben tényleg felmerült az ötlete annak, hogy mind a 106 körzetben Magyar Pétert indítsák el a választásokon jövőre.