Kocsis MátéMagyar Péterékutcafórum

Kocsis Máté is reagált Magyar Péterék ötletére: „A narcizmus tort ül az értelem felett”

A frakcióvezető szerint elképesztő mélységekbe került Magyar Péter.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 12:20
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azt hiszi az ember, hogy már tényleg nincs lejjebb, a MANöken már nem lehet jobban szerelmes saját magába, aztán szembejön ez a videó – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Kocsis Máté.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Fotó: Hatlaczki Balázs

 Hozzátette, 

tegnap este Szombathelyen átadták az önimádat Oscar-díját, felfoghatatlan mondatok hangoztak el tőle. Szinte kisül az ember agya. Azt mondja a szektának, felmerült, hogy névváltoztatással 106 Magyar Pétert indítanak a körzetekben, de inkább nem csinálják meg, mert hát tisztességesek.

Kocsis Szerint az utcafórumon elhangzott gondolatmenet minden egyes része lenyűgöző, egyben döbbenetes. 

A szavak elfogynak, az ész megáll, a narcizmus tort ül az értelem felett. Az elvakult szektások eksztázisban csapkodják magukat a földhöz, és láthatóan mindenki felajzva indulna már beadni a névváltoztatási kérelmet, de a MAN szerényen marasztalja őket

– zárta a bejegyzését a politikus. 

Mint azt mi is megírtuk, Magyar Péter Szombathelyen árulta el, hogy a tiszások köreiben tényleg felmerült az ötlete annak, hogy mind a 106 körzetben Magyar Pétert indítsák el a választásokon jövőre. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a tyúkszemére léptek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu