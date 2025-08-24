Kocsis MátéönimádatTiszaMagyar Péter

A tiszások komolyan vették a froclizást, tényleg felmerült, hogy mind a 106 körzetben Magyar Pétert indítanák

Az önimádó Tisza-vezér szerint végül elvetették az ötletet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 11:58
20241023 Budapest '56-os megemlékezés tüntetés 1956 Október 23-i megemlékezést tartottak Budapesten. A Tisza Párt szimpatizánsai a Bem József térről vonultak a Széna térre. Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt e
Fotó: Hatlaczki Balázs
Pusztán a tisztesség akadályozza meg a Tisza pártot abban, hogy ne indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű személyeket, állította országjárásán a párt elnöke. Magyar Péter azt mondta, 

nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni. Mi tisztességesen, normálisan, a magyar embereket felnőttnek nézve szeretnénk kampányolni.

Ezt a részt 01:29:20-tól nézhetik meg a videóban.

Vagyis láthatóan újabb szintre lépett Magyar Péter önimádata, ennek jegyében pedig komolyan vette Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének egy hónappal ezelőtt megfogalmazott, humoros javaslatát. 

A Fidesz frakcióvezetője azt fejtegette: 

persze lehet az is a terv, hogy mind a 106 választókerületben egy öklözős-fürdőgatyás retusált Magyar Péter fényképet indítanak, ki tudja.

– Emlékeznek? A főbohóc azzal haknizott idén januárban, hogy áprilisra előre hozott választásokat fognak kikényszeríteni. Nyilván ez már akkor is hülyeség volt, amikor komolyan állította, de mégis hogyan tervezték, miközben júliusban sincsenek még jelöltjeik? – hívta fel az ellentmondásra a figyelmet Kocsis. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

