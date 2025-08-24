A tiszások komolyan vették a froclizást, tényleg felmerült, hogy mind a 106 körzetben Magyar Pétert indítanák

Pusztán a tisztesség akadályozza meg a Tisza pártot abban, hogy ne indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű személyeket, állította országjárásán a párt elnöke. Magyar Péter azt mondta,

nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni. Mi tisztességesen, normálisan, a magyar embereket felnőttnek nézve szeretnénk kampányolni.

Ezt a részt 01:29:20-tól nézhetik meg a videóban.

Vagyis láthatóan újabb szintre lépett Magyar Péter önimádata, ennek jegyében pedig komolyan vette Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének egy hónappal ezelőtt megfogalmazott, humoros javaslatát.

A Fidesz frakcióvezetője azt fejtegette:

persze lehet az is a terv, hogy mind a 106 választókerületben egy öklözős-fürdőgatyás retusált Magyar Péter fényképet indítanak, ki tudja.

– Emlékeznek? A főbohóc azzal haknizott idén januárban, hogy áprilisra előre hozott választásokat fognak kikényszeríteni. Nyilván ez már akkor is hülyeség volt, amikor komolyan állította, de mégis hogyan tervezték, miközben júliusban sincsenek még jelöltjeik? – hívta fel az ellentmondásra a figyelmet Kocsis.