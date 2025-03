Dráma: meg kell műteni a Nagy Duett versenyzőjét, ha nem javul az állapota

Schmuck Andor, akivel együtt szerepel, két nappal a show előtt sem tud biztató hírekkel szolgálni, sőt most már a műtét is szóba került.

Sajnos egyelőre lehetetlennek tűnik a fellépés, pedig egy nagyon szép dalt, a Szeretni bolondulásigot énekelnénk. De természetesen Évi egészsége a legfontosabb

– mondta a politikus. Schmuck Andor hozzáfűzte azt is, hogy ha az énekesnő az orvosi utasítások ellenére szerepelne vasárnap, az még akár a karrierjébe is kerülhet. „A gégegyulladásnál, amennyiben nem kezelik megfelelően, és megerőlteti magát, akkor még műtétre is sor kerülhet” – részletezte, ezért inkább azt választaná, hogy kiessenek a versenyből, mint hogy Sári Évi elveszítse a hangját.