Videón mutatjuk, milyen békésen lebegett a szellemhajó a Kis-Dunán

Miután a polgárőrök értesítették a rendőrséget, rövid időn belül az is kiderült, hogy ki a tulajdonosa. A férfit korábban már figyelmeztették, hogy a hajója nincsen megfelelően rögzítve, és elszabadulhat. A szellemhajó egyébként egy Moszkvics 544 típusú hajótest, amely a tragikus sorsú Hableány magyarországi testvérhajója. Közben egy másik, még rosszabb állapotban lévő hajótestet is találtak, a Tényeknek erről is van videója.