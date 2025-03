Megszólalt a katasztrófavédelem, miután kigyulladt a közmédia Kunigunda úti épülete

Kiss Ádám helyettes szóvivő arról tájékoztatott, hogy a dolgozók a tűzoltók helyszínre érkezése előtt eloltották a lángokat. A hivatásos tűzoltóknak egy vízsugárral kellett beavatkozniuk, hogy az izzó részeket eloltsák. Az épületet ötven embernek kellett elhagynia, sajtóhírek szerint ők az udvarra mentek. A tűzben senki nem sérült meg.

Állítólag a sminkes szoba kapott lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de valami komolyabb gond is lehet, az M1-en elmaradt a 11 órai és a fél tizenkettőkor kezdődő híradó is. A Kossuth Rádió élő adása helyett is zenét lehetett hallani. Tizenkettő óra után már elkezdődött az élő műsor. Tájékoztattak arról is, hogy késő délelőtt műszaki okok miatt nem volt adás.