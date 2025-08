Lebukott Magyar Péter, újabb kamuja sült be + videó

Nem először lepleződik le Magyar Péter

A kontextus ismeretében jól látszik, hogy az államtitkár kiragadott szavait Magyar Péter manipulációra, a kormány elleni hergelésre igyekszik felhasználni. Takács Péter ugyanis éppen a várólisták lerövidítésére tett erőfeszítésekről beszélt, s azt is nyilvánvalóvá tette, hogy ha egy orvos irreálisan hosszú várakozási időt jelöl meg, hogy a magánegészségügybe terelje a beteget, törvénysértést követ el.

Nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt elnöke elferdíti a valóságot, hogy elérje személyes politikai céljait. Állításairól jellemzően

gyakorta derül ki, hogy nem igazak, vagy éppen az ellenkezőjét teszi annak, mint amit ígér.

Legutóbb például azt közölte, hogy nem állítaná vissza a kétkulcsos adórendszert, ami valótlannak bizonyult, és szintén nemrég derült ki az is, hogy a magyar gazdákat is átverte. Mint az a lapunk által összeállított kamukatalógusból kiderül, a lista hosszú, a Tisza Párt vezére a politikai színre lépése óta számtalanszor állított valótlanságot.

Már pályafutását is rögtön egy hazugsággal indította, mivel azt állította, hogy esze ágában sincs politizálni. Később hazudott arról, hogy eltörölné a politikusok mentelmi jogát, miközben azóta is a mentelmi joga mögé bújik. Azt is letagadta, hogy lehallgatta volna a volt feleségét, Varga Juditot, holott éppen ő volt az, aki nyilvánosságra hozta az erről szóló felvételt. A Tisza Párt vezérének legveszélyesebb hazugsága az volt, amikor a nemzetbiztonságot is kockáztatva azt állította, hogy Budapesten landolt a bukott szír elnök repülőgépe, de a párt adatbázisáról is egy hatalmasat lódított.