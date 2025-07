Íme a kamukatalógus: Magyar Péter végighazudta az utóbbi másfél évet

Hazugsággal indította karrierjét Magyar Péter

Az eltelt egy év során számtalan valótlanságot terjesztett Magyar Péter, akinek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult. Emlékezetes volt, hogy tavaly februárban a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába.

Ám rövidesen létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti (EP) választáson is elindított.

Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a június 9-i választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe.

Magyar Péter a mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte.

A tavaly júniusi diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi védelemről.

Magyar Péter az Ötkert nevű szórakozóhelyen szóváltásba keveredett egy férfival, aki videófelvételt készített róla. A Tisza Párt vezére elvette a férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába hajította. Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amely később – Magyar Péter EP-képviselői mentelmi joga miatt – átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez.

Súlyos nemzetbiztonsági kockázat

A Tisza-vezér egyik legnagyobb és egyben legveszélyesebb hazugsága volt, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám képről hamarosan kiderült, szó sincs erről, és egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat. Magyar Péter Facebook-oldalán viszont sokkal később is megtalálható volt az álhírről szóló bejegyzés.

Magyar Péter Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie.

A Tisza Párt elnöke aztán az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes beszédben arról értekezett, hogy kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt. Magyarék álhírterjesztése ügyében az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálatot indított és a polgári titkosszolgálatok részvételével az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága is ülésezett, mivel a hamis információ az ország biztonságára nézve is komoly kockázatot jelentett.

A bennfentes kereskedelemről is hazudott Magyar Péter

Február elején az Index robbantotta ki Magyar Péter részvénybotrányát. A lap arról írt, hogy 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.

A cikk szerint a rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert.

Fontos, hogy ebben az időben Magyar az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségében tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása.

Magyar a cikkre úgy reagált, hogy az Index állításaiból egy szó sem igaz, és azt állította, hogy az idézett napon nem vett és nem is adott el részvényt.

Lapunk megírta, Magyar sajátos trükköt bevetve próbál kibújni az ügyből, és azt állítja: a következő héten könyvelték le az ügyletet, így ő nem vásárolhatott pénteken. Vagyis nem követett el bennfentes kereskedést. Azonban a tőzsdén az ügyleteket nem azonnal könyvelik, hanem később. Így könnyen megeshet, hogy a pénteki vásárlás máskor került nyilvántartásba.

A Magyar Nemzeti Bank, mint tőzsdefelügyelet eljárást indított az ügyben és hosszú kérdéssort küldött a Tisza elnökének, hogy tisztázza a részleteket. A nyilvánosságra került kérdésekből kiderül, hogy Magyar 2023. június 21-én adott megbízást az Opus részvényeinek megvásárlására.

Vagyis amikor még a nyilvánosság nem tudott a visszavásárlási akcióról, amely később jelentősen megnövelte a cég részvényinek árfolyamát.

Letagadta Varga Judit lehallgatását Magyar Péter

Magyar Péter nemrég az Európai Parlamentben is hazudott, amikor Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője egy kérdéssel fordult a Tisza Párt elnökéhez. A politikus arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint a pártelnök a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját.

Válaszában Magyar Péter kijelentette: nem lepődött meg, hogy a Fidesz frakciótársa „visszaböfögi” a Fidesz-propaganda aljas hazugságait, az egyéb „propagandahazugságokkal” pedig sem ő, sem a magyar társadalom nem törődik.

Tehát Magyar Péter letagadta, hogy lehallgatta volna Varga Juditot.

Ám arról elfeledkezett a pártvezér, hogy korábban maga vallotta be, hogy lehallgatta volt feleségét.

Nem vagyok rá büszke, hogy egy ilyen felvételt rögzítenem kellett, arra meg főleg nem, hogy ezt végül nyilvánosságra kell hozni, de néha a szükség törvényt bont

– jelentette ki. Magyarázkodását úgy folytatta: „ez egy speciális helyzet, 2023 januárjában készült ez a felvétel. Azelőtt soha nem rögzítettem ilyesmit, nem olyan típusú ember vagyok, hogy ilyet teszek.”

Magyar Péter legújabb hazugsága

Nemrég nagy port kavart a Tisza Párt adatbázis botránya, ugyanis az aktivistákat vállalhatatlan jelzőkkel – például „alkesz”, „rokinyugis” – címkézték, az adatok pedig később kiszivárogtak. Magyar Péter azt állította, hogy orosz módszerekkel végrehajtott titkosszolgálati akció zajlott ellenük, valamint a gépeikre katonai kémszoftvert telepítettek.

A pártelnök állítása szerint egyik Discord csoportjukból kiszivárgott egy lista, amelyen hozzájuk köthető önkéntesek adatai szerepeltek, zömében olyan személyek, akik valamelyik tiszás közösségi csoportban aktivitást mutattak. Magyar a posztban kiemelte, hogy a szóban forgó Discord-szerver önkéntes szerveződésként jött létre, sem formális, sem informális kapcsolatban nem áll a Tisza Párttal.

Végül Magyar Péter volt az, aki lebuktatta saját magát, mivel bejelentette, hogy bezárják a szóban forgó Discord-szervert.

Aztán rájöttek a Tisza Pártban, hogy a kellemetlen szivárgás nem a Discordon keresztül történt, hanem egy, az aktivisták koordinációját és képzését bonyolító szűk kör számára belső használatra szánt, ám véletlenül rosszul összeállított Google-dokumentum okozta a botrányt. A Mandiner úgy értesült, hogy a párt egyik hölgy alkalmazottja alighanem figyelmetlenségből tévesen állította be a megtekintésre jogosultak körét.

Kocsis Máté a közösségi oldalon tudatta, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) leveléből kiderült:

a Tisza Párt maga nyilatkozott a vizsgálat elején, hogy ők voltak az adatbázis kezelői.

Ezzel egyértelművé vált, hogy az adatbázisbotrány kapcsán is hazudott Magyar Péter.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MW archívum)