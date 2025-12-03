Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

Bayer Zsolt blogja

Az apáé az erkölcsi győzelem!

Az önvédelemnél már csak egy fontosabb, szentebb és elidegeníthetetlenebb joga van az embernek: megvédeni a gyerekeit.

Bayer Zsolt
2025. 12. 03.
Részeg, baromállat ukránok zaklattak egy fiatal lányt még tavaly télen. A lány felhívta a szüleit, akik kimentek elé a megállóba. Amikor a lány leszállt, leszálltak vele a baromállat ukránok is, nyilván azért, hogy folytassák, amit a héven elkezdtek. Az apa előbb szóváltásba keveredett ezekkel a patkányokkal, majd dulakodni kezdtek. Ekkor az apa megvágta a zaklató nyakát.

Most vádat emeltek az apa ellen is.

Értem én a jogot, persze, hogy értem. De azt is értem, hogy az önvédelemnél már csak egy fontosabb, szentebb és elidegeníthetetlenebb joga van az embernek: megvédeni a gyerekeit. Úgyhogy bármi is fog történni, az apáé az erkölcsi győzelem. Vele érez most együtt, vele szolidáris minden normális magyar.

Azt az ukrán patkányt pedig remélem azonnali hatállyal kitakarítjuk az országból. Mehet Donbaszba erőszakoskodni...

https://pestisracok.hu/forro-drot/2025/12/vademeles-az-apa-ellen-aki-szexualis-zaklatas-ellen

