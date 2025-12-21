Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Mi is az a kognitív disszonancia?

„A kognitív disszonancia szociálpszichológiai elmélet, melyet Leon Festinger amerikai pszichológus alkotott meg 1957-ben. Az elmélet alapgondolata, hogy amikor valamilyen új információ vagy tapasztalat ellentmond a korábbi elképzeléseknek vagy ismereteknek, akkor disszonanciát, belső feszültséget élünk át. Ez a disszonancia szorongáskeltő állapot, melyet csökkenteni igyekszünk.”

Így a wikipédia.

„A kognitív disszonancia az a kellemetlen belső feszültség, amit akkor érzünk, amikor két ellentmondó gondolatunk, hitünk, értékünk vagy viselkedésünk van jelen egyszerre; ez a pszichológiai jelenség arra késztet minket, hogy valamilyen módon csökkentsük ezt a feszültséget, gyakran a nézeteink vagy cselekedeteink megváltoztatásával, vagy a helyzet racionalizálásával.”

Így a mesterséges intelligencia.

Mi pedig hajlamosak vagyunk rávágni, hogy a Magyar Péter ezzel küzd.

Dehogy küzd. Ezzel leginkább a Magyar Péter s...ggét nyaló, magát függetlennek és objektívnek hazudó sajtó küzd.

Itt van például ez a szegedi peti-féle kisgyűlés. Ott áll a Széchenyi téren néhány száz fanatikus agyhalott, meg persze a függetlenobjektív sajtó, és megérkezik ez a gazember, kezében egy székely zászlóval, miközben szól a Nélküled, és a gazember erre a zenére vonul be, azzal a leírhatatlan pofájával, aminek puszta látványától calcuttai Szent Teréz keze is ökölbe szorulna.

Na most lássuk csak:

Az Ismerős Arcok Nélküled című dala a nemzeti oldal egyik himnuszává nőtte ki magát. A válogatott meccsein áhitattal énekli a szurkolóhad, és mindenki feláll, ha hallja. Kivéve például Miklósi Gábor újságírót, aki ülve marad, aztán megírja, mennyire utálja ezt a dalt, mennyire ócskának, hamisnak, üresnek, giccsesnek, magyarkodónak és még ki tudja mi mindennek tartja.

Ahogy az összes többi hülye is. Kis válogatás:

„A 2007-ben született Nélküled különösebb médiahátszél nélkül lett közönségkedvenc sláger. Már akkor is, amikor Orbán Viktor miniszterelnök még nem posztolta Facebook-oldalán, és a NER propagandája még nem fedezte fel az Ismerős Arcokat, amely átlagos, tizenkettő egy tucat magyar hard rock zenekarra hajazó arculatával, éppen megfelelő pedigréjével tökéletesen alkalmas (volt) arra, hogy a rendszerbe ágyazza a szélsőjobb retorikájának és gesztusrendszerének jelentős részét. Sajátos kulturális csomagban, a nemzeti rockkal együtt ez az együttes is átvándorolt a Fideszhez.”